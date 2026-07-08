قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: وقف إطلاق النار مع إيران انتهى
فى إيطاليا.. عمر مرموش يحدد موعد زفافه بعد الخروج من المونديال
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل
وزير الحرب الأمريكي يلغي استقبال نتنياهو بسبب طائرات إف 35 وتركيا
قرب حدود إثيوبيا،. الجيش السوداني يسيطر على مدينة الكرمك
إلحق اشتري الشبكة قبل ما الذهب يغلى.. الشعبة تعلن مفاجأة
"فضيحة تحكيمية" تهز المونديال.. ماذا قالت الصحف العالمية عن مباراة مصر والأرجنتين؟
هنا مصر.. عائلة أردنية تدعم المنتخب بالأغاني بعد وداع كأس العالم
يحدث في إيران .. عدوان أمريكي يستهدف ميناء سيريك
غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص بالقانون
رغم العاصفة الأوروبية وأزمة بالوجون.. كيف أحكم إنفانتينو قبضته على فيفا واقترب من ولاية رابعة؟
غسيل أموال واحتيال .. فضيحة كروية تطارد رئيس اتحاد الكرة الأرجنتيني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الحفاظ على الأجهزة الكهربائية وتوفير فاتورة الاستهلاك

فاتورة استهلاك الكهرباء
فاتورة استهلاك الكهرباء
خالد يوسف

في ظل الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، باتت فاتورة استهلاك الكهرباء، هي الكابوس الذي يؤرق المواطنين، ومع زيادة الاعتماد الاضطراري على أجهزة التكييف والتبريد، تصدرت منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات مكثفة حول الطرق والوسائل الذكية لتوفير استهلاك الطاقة، وأبرز النصائح والخطوات العملية والحلول المنزلية البسيطة التي تضمن خفض قيمة الفاتورة الشهرية بشكل ملحوظ، دون المساس بمتطلبات الراحة والتهوية اللازمة لمواجهة هذا القيظ الشديد.

طرق ترشيد فاتورة الكهرباء

وهناك بعض النصائح والإرشادات العامة التي يفضل اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء، تتمثل فيما يلي:

- إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

- فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

- استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

- عمل صيانة دورية للأجهزة لاكتشاف أي خلل يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

- استبدال الفرن الكهربائي والميكرويف بالفرن العادي.

- عدم فتح الفرن الكهربائي باستمرار لمتابعة درجة نضج الطعام بداخله.

- ملء الغلاية الكهربائية على حسب الحاجة لعدم استهلاك المزيد من الكهرباء.

- الاستغناء عن أجهزة معطرات الجو الصغيرة التي تعمل بالكهرباء.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

- استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- استخدام نظام الألواح الشمسية لحفظ وتوليد الطاقة.

نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

وهناك بعض النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية تتمثل فيما يلي:

-تجنب توصيل عدد كبير من الأجهزة على دائرة كهربائية واحدة.

-الانتباه للأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط.

-فصل الجهاز عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام.

-فحص وصيانة الأجهزة الكهربائية.

الموجة الحارة الحفاظ على الأجهزة الكهربائية توفير فاتورة الكهرباء فاتورة استهلاك الكهرباء أجهزة التكييف والتبريد فاتورة الاستهلاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بحظر قبول تحويلات طلاب الثانوية العامة للمدارس الدولية من العام المقبل

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 جميع المحافظات عبر هذا الرابط ..خلال ساعات

حسام حسن

إعلام الكيان هيتجنن.. تعليق سخيف بعد بصق حسام حسن على جماهير الأرجنتين

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

تونسيه تطلب الزواج من مصطفي شوبير

تونسية تفاجئ مصطفى شوبير بطلب زواج بعد تألقه في المونديال

منتخب مصر

نتمسك بحقوقنا.. بيان اتحاد الكرة بشأن التحكيم خلال مباراة مصر والأرجنتين

رونالدو الظاهرة

رونالدو الظاهرة: الأرجنتين فازت بطريقة قبيحة أمام مصر

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026

ترشيحاتنا

صورة الملف

إعادة مباراة منتخب مصر والأرجنتين في حالة واحدة.. والتموين تزف أخبارا سارة لهذه الفئات.. أخبار التوك شو

البطاقة التموينية

إعادة البطاقة التموينية للعمل.. الوزارة تزف أخبارا سارة لهذه الفئات

غزة

الصحة: 8 شهداء و17 مصابا جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

بالصور

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء
أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبّب التسمّم الغذائي.. احذر هذه العادات داخل مطبخك

أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي
أخطاء في حفظ الطعام قد تسبب التسمم الغذائي

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج
الحيوانات الأليفة وحساسية العين.. 7 نصائح لحماية عينيك من التهيج

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي
مشروبات طبيعية تساعد على تهدئة التهاب الحلق.. 7 خيارات قد تخفف الألم وتسرّع التعافي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد