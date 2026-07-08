مع ارتفاع درجات الحرارة.. كيفية الحفاظ على الأجهزة الكهربائية وتوفير فاتورة الاستهلاك

في ظل الموجة الحارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة، والارتفاع القياسي في درجات الحرارة، باتت فاتورة استهلاك الكهرباء، هي الكابوس الذي يؤرق المواطنين، ومع زيادة الاعتماد الاضطراري على أجهزة التكييف والتبريد، تصدرت منصات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات مكثفة حول الطرق والوسائل الذكية لتوفير استهلاك الطاقة، وأبرز النصائح والخطوات العملية والحلول المنزلية البسيطة التي تضمن خفض قيمة الفاتورة الشهرية بشكل ملحوظ، دون المساس بمتطلبات الراحة والتهوية اللازمة لمواجهة هذا القيظ الشديد.

طرق ترشيد فاتورة الكهرباء

وهناك بعض النصائح والإرشادات العامة التي يفضل اتباعها لترشيد استهلاك الكهرباء، تتمثل فيما يلي:

- إغلاق الأنوار داخل المنزل في الغرف الفارغة.

- فصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير الأساسية عند مغادرة المنزل.

- فصل الأجهزة عن القابس الكهربائي في حال عدم استخدامها، خاصةً شواحن الهواتف المحمولة.

- استخدام الأجهزة الكهربائية المدعمة بتقنية تقليل استهلاك الطاقة.

- عمل صيانة دورية للأجهزة لاكتشاف أي خلل يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة.

- استبدال الفرن الكهربائي والميكرويف بالفرن العادي.

- عدم فتح الفرن الكهربائي باستمرار لمتابعة درجة نضج الطعام بداخله.

- ملء الغلاية الكهربائية على حسب الحاجة لعدم استهلاك المزيد من الكهرباء.

- الاستغناء عن أجهزة معطرات الجو الصغيرة التي تعمل بالكهرباء.

خطوات ترشيد استهلاك الكهرباء

- تقليل الفتح المتكرر لباب الثلاجة الذي يؤدي إلى تسريب الهواء البارد، فيزداد استهلاك الطاقة لاسترجاع درجة التبريد المطلوبة.

- استبدال المصابيح العادية بنوع آخر موفر للطاقة، مثل لمبات الليد والفلورسنت.

- اختيار مصابيح ذات قوة كهربائية تتناسب مع سعة تحميل المنزل.

- استخدام المصباح الكهربائي ذي التدرجات الضوئية لتقليل استهلاك الطاقة.

- استخدام مفاتيح الكهرباء تلقائية التشغيل والإطفاء للحد من المصابيح المضاءة.

- استخدام نظام الألواح الشمسية لحفظ وتوليد الطاقة.

نصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية

وهناك بعض النصائح للحفاظ على الأجهزة الكهربائية تتمثل فيما يلي:

-تجنب توصيل عدد كبير من الأجهزة على دائرة كهربائية واحدة.

-الانتباه للأجهزة التي ترتفع درجة حرارتها بشكل مفرط.

-فصل الجهاز عن الكهرباء أثناء عدم الاستخدام.

-فحص وصيانة الأجهزة الكهربائية.