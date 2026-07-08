خالد الدرندلي: ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر بعد العودة من كأس العالم 2026

كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026، عن وجود ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة الفراعنة عقب انتهاء مشاركتها في البطولة، تقديرًا للمستوى المميز الذي قدمه المنتخب خلال مشواره في المونديال.

وأكد الدرندلي أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية لاستقبال المنتخب بصورة تليق بما حققه اللاعبون والجهاز الفني، بعد الوصول إلى دور الـ 16 وتقديم أداء نال إشادة واسعة رغم الخروج أمام منتخب الأرجنتين.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد يعتز بما قدمه منتخب مصر في البطولة، مشيرًا إلى أن التكريم المنتظر يأتي تقديرًا للروح القتالية والأداء المشرف الذي ظهر به الفريق طوال منافسات كأس العالم 2026.