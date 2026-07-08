مصادر: استقبال رسمي مرتقب لبعثة منتخب مصر.. وتكريم استثنائي بعد مونديال 2026

كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات خاصة لاستقبال بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم عقب انتهاء مشاركتها في بطولة كأس العالم 2026، بعد الظهور التاريخي الذي قدمه الفراعنة في البطولة.

وأكدت المصادر أن هناك مقترحًا لهبوط طائرة المنتخب صباح الجمعة في مطار برج العرب، ضمن ترتيبات يجري التنسيق لها، تمهيدًا لتنظيم استقبال رسمي على مستوى رفيع، يتبعه تكريم استثنائي للاعبين والجهاز الفني، تقديرًا لما قدموه خلال مشوارهم في المونديال.

وأشارت المصادر إلى أن الجهات المعنية تواصل التنسيق بشأن مراسم الاستقبال، في ظل الإشادة الكبيرة بالأداء الذي ظهر به المنتخب، خاصة بعد وصوله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، قبل الخروج بصعوبة أمام الأرجنتين.

وفي المقابل، أفادت تقارير أخرى بأن بعثة المنتخب من المقرر أن تصل إلى مطار القاهرة الدولي صباح الجمعة على متن طائرة خاصة، مع وجود ترتيبات لتكريم اللاعبين والجهاز الفني فور العودة.

ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي من الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد مكان هبوط الطائرة بشكل نهائي، وسط ترقب جماهيري لاستقبال بعثة الفراعنة بعد المشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.