تشاكا قبل مواجهة الأرجنتين: لا نريد تكرار سيناريو مصر

وجه جرانيت تشاكا، قائد المنتخب السويسري، رسالة واضحة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، مطالبًا بتوفير طاقم تحكيم يدير اللقاء بحيادية كاملة، بعيدًا عن أي قرارات قد تثير الجدل.

وقال تشاكا في تصريحاته: “أتمنى أن يكون لدينا طاقم تحكيم عادل، وألا تشهد مباراتنا أمام ميسي والأرجنتين أي جدل تحكيمي.”

وتأتي تصريحات قائد سويسرا في ظل حالة الجدل التي صاحبت بعض مباريات البطولة، وعلى رأسها مواجهة مصر والأرجنتين في دور الـ16، والتي أثارت ردود فعل واسعة بسبب عدد من القرارات التحكيمية.

ويأمل المنتخب السويسري في أن تُحسم المواجهة المنتظرة داخل الملعب فقط، بعيدًا عن أي عوامل خارجية، في مباراة يسعى خلالها الفريق لتحقيق مفاجأة جديدة ومواصلة مشواره في مونديال 2026.