كلاتنبيرغ: هدف زيكو صحيح.. وكل قرارات المباراة كانت في صالح الأرجنتين

علق الحكم الدولي الإنجليزي السابق مارك كلاتنبيرغ على الجدل التحكيمي الذي صاحب مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هدف مصطفى "زيكو" الملغى كان صحيحًا، ومنتقدًا تفاوت المعايير التحكيمية خلال البطولة.

وقال كلاتنبيرغ: "هدف زيكو صحيح ولا توجد أي مخالفة في اللقطة من الأساس.. ما شهدناه طوال البطولة هو غياب واضح لتوحيد المعايير التحكيمية، كما أن قرارات المباراة جاءت جميعها في صالح الأرجنتين."

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مواجهة أثارت جدلًا واسعًا بسبب عدد من القرارات التحكيمية، أبرزها إلغاء هدف للفراعنة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وكان المنتخب الأرجنتيني قد حسم اللقاء بنتيجة 3-2، ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي، مواصلًا مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، فيما ودع منتخب مصر البطولة بعد أداء حظي بإشادة واسعة رغم الخروج.