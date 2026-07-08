فتحي سند: لو كان التحكيم عادلاً لكانت مباراة مصر آخر محطة في مسيرة ميسي

هاجم الناقد الرياضي فتحي سند التحكيم الذي أدار مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن الأخطاء التحكيمية حرمت الفراعنة من تحقيق إنجاز تاريخي بالإطاحة بحامل اللقب، كما رأى أنها ظلمت قائد المنتخب المصري محمد صلاح.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "لو كان التحكيم عادلاً، لكانت مباراة الفراعنة هي آخر محطة لا تُنسى في حياة ميسي المدلل، ولكانت إنصافًا للأسطورة محمد صلاح، الذي طالما تعرض لظلم حرمه من الإطاحة بالمدلل وفريقه من دور الـ16 للمونديال، وحرمه من قبل من الفوز بالكرة الذهبية".

وأضاف: "وصمة عار في جبين الفيفا... بل وصمات بالجملة".

واختتم منشوره قائلًا: "ميسي لن ينسى أنه في يوم 7 الساعة 7 في شهر 7 سفّ النجيلة أمام الفراعنة".

وخسر منتخب مصر أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.

وبهذا الفوز، تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى الدور ربع النهائي، مواصلًا مشواره في الدفاع عن لقب كأس العالم الذي توج به في نسخة 2022، بينما ودع منتخب مصر البطولة بعدما قدم أداءً نال إشادة واسعة رغم الخروج.