وصمة عار .. فتحي سند: لو كان التحكيم عادلًا لودّع ميسي كأس العالم أمام مصر

وجّه الناقد الرياضي فتحي سند رسالة عقب فوز منتخب الأرجنتين على منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، منتقدًا القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وكتب فتحي سند عبر حسابه على فيسبوك: "لو كان التحكيم عادلًا، لكانت مباراة الفراعنة هي آخر محطة لا تُنسى في مسيرة ميسي، ولكان ذلك إنصافًا للأسطورة محمد صلاح، الذي طالما تعرض للظلم. لقد حُرم من الإطاحة بميسي ومنتخب الأرجنتين من دور الـ16 للمونديال، كما حُرم من قبل من الفوز بالكرة الذهبية. إنها وصمة عار في جبين الفيفا، بل وصمات بالجملة."

وافتتح منتخب مصر التهديف في الدقيقة 15، بعد عرضية رائعة من مروان عطية تصل داخل منطقة الجزاء ليقفز ياسر إبراهيم علي أثرها ويُسدّد رأسية قوية فتسكن شباك الأرجنتين.

وأضاف منتخب مصر الثاني في الدقيقة 67، بعد تمريرة بينية رائعة من هيثم حسن داخل منطقة الجزاء ويسعدها مصطفي زيكو فتسكن شباك الأرجنتين.

وسجّل الأرجنتين هدف التقليص أمام مصر في الدقيقة 79، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي على رأس روميرو الذي سدد كرة تصدى لها شوبير لكنها سكنت الشباك.

وأدرك الأرجنتين هدف التعادل في الدقيقة 84، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح الأرجنتين عن طريق ميسي لتصل الكرة إلى مونتيل بعد ارتباك دفاعي ليمررها إلى ميسي الذي سدّد كرة من لمسة واحدة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثالث للأرجنتين في الدقيقة 92، بعد عرضية من ميسي من الناحية اليمني لتصل داخل منطقة الجزاء ليقفز إنزو فيرنانديز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن شباك مصطفي شوبير.