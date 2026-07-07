بعد تألقه مع الفريق.. زد يجدد تعاقده مع محمد مزيكا

نجحت إدارة نادي زد في حسم ملف تجديد عقد محمد مزيكا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق في الموسم الماضي.

ووقع اللاعب على عقد جديد يمتد لمدة ثلاثة مواسم، ليستمر ضمن صفوف الفريق القاهري خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار التجديد بعد تمسك محمد شوقي، المدير الفني للفريق، باستمرار الحارس مع الفريق بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه في المباريات التي شارك بها بالموسم المنقضي.

وتلقى مزيكا العديد من العروض من بعض أندية الدوري خلال الأيام الماضية، إلا أنه فضل استكمال مشواره مع زد خاصة في ظل الاستقرار الكبير الذي يعيشه النادي.

كان "مزيكا"، انضم لصفوف زد في صيف 2021 قادمًا من فريق بترول أسيوط، وقاد الفريق للصعود للدوري الممتاز، منذ 3 مواسم.