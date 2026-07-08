نشأت الديهي بعد خروج مصر أمام الأرجنتين: لا ترتدوا ثوب الحداد.. الفراعنة انتصروا بالأداء واستحقوا التحية

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن خسارة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026 لا ينبغي أن تُفسد حالة الفخر بما قدمه اللاعبون، مشيرًا إلى أن الأداء المشرف يستحق الاحتفاء رغم مرارة الخروج.

العنصرية التحكيمية

وقال الديهي خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TEN": "صحيح أن هناك حزنًا بسبب ما وصفه بالعنصرية التحكيمية، لكنني لا أريد أن أرتدي ملابس العزاء في يوم يستحق الفرح".

وأضاف أن المنتخب المصري قدّم مباراة بطولية نالت إشادة الجميع، مؤكدًا أن الرئيس وصف اللاعبين بـ"الأبطال"، وهو ما يعكس حجم التقدير لما حققوه، إلى جانب الدعم الكبير الذي أظهره الجمهور للفريق.

مشاعره امتزجت بين الفخر والحزن

وأوضح “الديهي” أن مشاعره امتزجت بين الفخر والحزن، قائلًا إن الأداء الرجولي الذي قدّمه اللاعبون يدعو للاعتزاز، بينما يبقى الحزن بسبب ضياع حلم كان قريبًا للغاية، خاصة مع صمود المنتخب طوال معظم فترات اللقاء.

مساندة المنتخب

وأشار إلى أن المنتخب فرض تفوقه على الأرجنتين لمدة تقارب 80 دقيقة، معتبرًا أن ما حدث في الدقائق الأخيرة لا ينتقص من قيمة الإنجاز الذي حققه اللاعبون، داعيًا الجماهير إلى مساندة المنتخب وعدم توجيه اللوم له.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب الوطني حقق إنجازًا تاريخيًا بحصوله على احترام الجميع، مثمنًا الدور الذي لعبه الجهاز الفني بقيادة مدرب وطني نجح في تقديم صورة مشرفة لكرة القدم المصرية على الساحة العالمية.