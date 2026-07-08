قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين
اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026
«لا عدالة.. لا كرة قدم».. هيثم حسن يُعلّق على خروج منتخب مصر من مونديال العالم
10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم
دعاء وأذكار النوم من صحيح السنة.. أفضل الأدعية والأذكار لتحصين النفس حتى الصباح
نادي «الكويت» يحسم التعاقد مع ألكساندر سانتوس بعد ارتباط اسمه بتدريب الزمالك
«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين
«طظ فى الشرف والأمانة».. فتحي سند يُوجّه رسالة لـ «الفيفا» بعد خروج مصر من كأس العالم
أظهرنا شخصية الأبطال.. «ميسي»: الفوز على مصر كان من أصعب مبارياتنا في كأس العالم
الحرب الاقتصادية تتجدّد .. إيران تُدين العقوبات الأمريكية على النفط وتتوعّد بالرد
اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل
جنوب إيران يشتعل.. دوي انفجارات مُتزامنة في ثلاث مدن بعد الهجوم الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

انتقد النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب المصري تعرض لظلم واضح بعد إلغاء هدفه أمام حامل اللقب.

وقال إيفرا إن منتخب مصر "تعرّض للسرقة"، مؤكدًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تُستخدم بالشكل الذي أُنشئت من أجله، مضيفًا: "تم إدخال الـVAR لتصحيح الأخطاء الواضحة، وليس لإلغاء اللحظات الجميلة في كرة القدم."

وأشار إلى أن هدف مصطفى زيكو جاء بعد هجمة رائعة، قبل أن يستغرق الحكم وقتًا طويلًا في البحث عن مبرر لإلغائه، معربًا عن استيائه من القرار.

وأضاف النجم الفرنسي أن الفراعنة كانوا يستحقون التقدم بهدفين دون رد، مشيدًا بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب المصري أمام الأرجنتين.

كما أثار إيفرا الجدل بقوله إن ردود الفعل ربما كانت ستختلف لو كان الهدف لصالح منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن قرار إلغاء هدف مصر سيظل محل نقاش لفترة طويلة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر عقب مراجعة تقنية الفيديو، إلى جانب اعتراضات على عدم احتساب ركلة جزاء للفراعنة.

منتخب مصر الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

حملها الآن.. تردد القناة المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والأرجنتين

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس جميع المحافظات ..اضغط هنا

منتخب مصر

شاهد مباراة مصر والأرجنتين مجانًا في كأس العالم.. تردد القناة المفتوحة الناقلة

منتخب مصر

آخر كلام.. هل تذاع مباراة مصر والأرجنتين على بي إن سبورت المفتوحة؟

الدواجن

حقنة البرد.. تحذير عاجل للمواطنين بشأن الدواجن

فادية عبد الغني

الفنان مباح للجميع.. رد ناري من فادية عبد الغني بعد مشاجرتها مع مواطن.. خاص

وزيرة الثقافة

رئيس الوزراء يقبل استقالة وزيرة الثقافة جيهان زكي

منتخب مصر

كم سيحصل منتخب مصر إذا أطاح بالأرجنتين؟.. فيفا يحدد المكافأة

ترشيحاتنا

أبل

"أبل" تطلق ميزات ثورية لتطبيق المنزل "Home" وعمليات المزامنة عبر "iCloud"

Galaxy Z Fold 8

تسريبات سرية تكشف ترقية ضخمة في عتاد هاتف "Galaxy Z Fold 8" قبل الإطلاق الرسمي

نينتندو

"نينتندو" تقرر رسمياً وقف إنتاج منصة الألعاب "Switch" الأصلية في أوروبا

بالصور

فرح شعبان تتألق بإطلالة سوداء ساحرة.. لمسات أنثوية تخطف الأنظار عبر إنستجرام| شاهد

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لعلاج الانتفاخ والغازات .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبوب الفحم النشط؟

حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات
حبوب الفحم النشط تعالج الانتفاخ والغازات

أورام الدماغ.. ماذا يحدث للنساء عند تناول بعض وسائل منع الحمل الهرمونية؟

وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ
وسائل منع الحمل الهرمونية مرتبطة بالإصابة بأورام الدماغ

دراسة: النوم ساعة إضافية يوميًا يحمي المراهقين من أمراض مزمنة

النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة
النوم ليلا يحمي المراهقين من السكري والسمنة

فيديو

منتخب مصر

أصوات فلسطينية من القدس تدعم المنتخب المصري: شعب واحد وقلب واحد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد