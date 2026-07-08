«ظلم تحكيمي واضح».. النجم الفرنسي «باتريس إيفرا»: منتخب مصر تعرّض للسرقة أمام الأرجنتين

انتقد النجم الفرنسي السابق باتريس إيفرا القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب المصري تعرض لظلم واضح بعد إلغاء هدفه أمام حامل اللقب.

وقال إيفرا إن منتخب مصر "تعرّض للسرقة"، مؤكدًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لم تُستخدم بالشكل الذي أُنشئت من أجله، مضيفًا: "تم إدخال الـVAR لتصحيح الأخطاء الواضحة، وليس لإلغاء اللحظات الجميلة في كرة القدم."

وأشار إلى أن هدف مصطفى زيكو جاء بعد هجمة رائعة، قبل أن يستغرق الحكم وقتًا طويلًا في البحث عن مبرر لإلغائه، معربًا عن استيائه من القرار.

وأضاف النجم الفرنسي أن الفراعنة كانوا يستحقون التقدم بهدفين دون رد، مشيدًا بالأداء والروح القتالية التي ظهر بها لاعبو المنتخب المصري أمام الأرجنتين.

كما أثار إيفرا الجدل بقوله إن ردود الفعل ربما كانت ستختلف لو كان الهدف لصالح منتخب الأرجنتين، مؤكدًا أن قرار إلغاء هدف مصر سيظل محل نقاش لفترة طويلة.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في لقاء شهد جدلًا تحكيميًا واسعًا، بعد إلغاء هدف لمنتخب مصر عقب مراجعة تقنية الفيديو، إلى جانب اعتراضات على عدم احتساب ركلة جزاء للفراعنة.