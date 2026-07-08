إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية الرضوان جنوب بورسعيد | صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة (29) لإزالة التعديات، حيث شهدت قرية الرضوان بجنوب بورسعيد تنفيذ حملة مكبرة لإزالة المخالفات.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالتصدي الحاسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة

تنفيذ الإزالات بجنوب بورسعيد بالتنسيق مع الجهات المختصة

وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية الرضوان، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وجهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع أي تعديات عليها.

وجرت أعمال الإزالة بمتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس حي الجنوب، وبمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية، مع التأكيد على استمرار المرور الميداني لمنع عودة التعديات مرة أخرى، واستكمال تنفيذ مستهدفات المرحلة الثانية من الموجة (29).

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات بكافة أنحاء المحافظة بكل حزم، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على أراضيها وفرض هيبة القانون، مشددًا على التعامل الفوري مع أي مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.