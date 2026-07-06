محافظ بورسعيد يتابع خطة تطوير الميادين والمحاور الرئيسية ورفع الهوية البصرية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، خطة المحافظة لتطوير الميادين والمحاور الرئيسية، في إطار جهود الارتقاء بالهوية البصرية وتحسين المظهر الحضاري بمختلف أنحاء المحافظة.

استمرار أعمال التجميل والتشجير بالمحاور الرئيسية

وأكد المحافظ استمرار تنفيذ أعمال التجميل والتشجير، والتوسع في إنشاء المسطحات الخضراء، ورفع كفاءة عناصر الإضاءة والميادين، بما يسهم في إضفاء طابع جمالي يليق بالمكانة الحضارية والسياحية لمحافظة بورسعيد.

وشدد محافظ بورسعيد على ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير، مع استمرار المتابعة الميدانية ورفع كفاءة مختلف المحاور، بما يحقق بيئة حضارية متكاملة للمواطنين والزائرين.