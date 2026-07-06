قدم محمود بدوي، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، خالص الشكر والتقدير إلى جميع الأجهزة الأمنية وقياداتها ورجال الشرطة بمحافظة بورسعيد، تقديرا لجهودهم المخلصة ودورهم الوطني البارز في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمختلف الإدارات التعليمية، وتأمين خطوط سير أوراق الأسئلة والإجابات داخل المحافظة وخارجها مما أسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة للطلاب لأداء الامتحانات.

تعليم بورسعيد يشكر الأجهزة الأمنية تقديرا لجهودهم في تأمين لجان الثانوية العامة

وأكد "بدوي" أن التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وتعليم بورسعيد كان له بالغ الأثر في انضباط الامتحانات بصورة حضارية تعكس حجم الجهود المبذولة من جميع مؤسسات الدولة، متمنياً دوام التوفيق والسداد لكل القائمين على هذه المهمة الوطنية.