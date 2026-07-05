«تعليم بورسعيد» يطلق دوري كرة القدم للمدارس الخاصة بالتعاون مع حزب حماة الوطن|صور

أطلقت مديرية التربية و التعليم بمحافظة بورسعيد فعاليات بطولة دوي المدارس الخاصة لكرة القدم بالتعاون مع حزب حماة الوطن أمانة بورسعيد.

جاء ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، وبتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد وبتعليمات الأستاذ محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم،

حيث أناب محمود بدوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية لحضور حفل الافتتاح المقام بملعب نادي الشرطة ببورسعيد، بحضور المهندس محمد سلامة عضو مجلس الشيوخ والأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة والأستاذة لمياء الجهيني مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات والتعليم الخاص والأستاذ حامد حجازي موجه عام التربية الرياضية.

تعليم بورسعيد يطلق دوري كرة القدم للمدارس الخاصة بالتعاون مع حزب حماة الوطن

وخلال كلمته، رحّب المهندس محمد سلامة بالحضور، مؤكدًا أن المبارة الافتتاحية جاءت بين مدرسة ليسيه الحرية ومدرسة السيف الحديثة الخاصة لغات، مثمنا التعاون بين تعليم بورسعيد ومديرية الشباب والرياضة وحزب حماة الوطن لصالح طلاب وشباب بورسعيد، موجها الشكر لكل القائمين على البطولة.

جدير بالذكر أن بطولة دوري المدارس الخاصة انطلقت اليوم بمشاركة 11 مدرسة خاصة ودولية على مستوى المحافظة وبحضور مديري وأصحاب المدارس الخاصة وأولياء الأمور، وتنتهي يوم الجمعة الموافق 17 يوليو الجاري.