مواطن على قيد الحياة مثبت كـ"متوفى" .. الداخلية الداخلية تكشف التفاصيل

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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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المواطن
المواطن
مصطفى الرماح


 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من عدم تمكنه من إستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة به لوجود بلاغ بوفاته بالبحيرة.
 

بالفحص أمكن التواصل للشاكى وبسؤاله أفاد بمضمون شكواه ، وتبين وجود واقعتى ميلاد مسجلتين ببياناته بنطاق دائرتى مركز شرطة (إيتاى البارود ، المحمودية) عام 1994 وقيام والده عام 1996 بالتوجه لمكتب خدمة المحمودية وأبلغ عن واقعة وفاة بإسم نجله لإلغاء قيد الميلاد المكرر ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مطلبه وعقب فحص قانونية موقفه ، تم التواصل معه وإفهامه بطبيعة الموقف وتسليمه بطاقة الرقم القومى الجديدة الخاصة به.



 

التواصل الإجتماعى الأجهزة الأمنية الرقم القومى

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