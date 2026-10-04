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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: مصر ملتزمة بمواصلة العمل والتعاون مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق تطلعات شعوب القارة

السيسي
السيسي
رحمة سمير

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع الاتحاد الأفريقي التنسيقي الثامن لمنتصف العام، مؤكدًا أهمية تعزيز العمل الأفريقي المشترك وتسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، إلى جانب تطوير آليات منع النزاعات والإنذار المبكر، ودعم جهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراعات.

وقال الرئيس السيسي، إن المناقشات أكدت حجم الإنجازات والتحركات التي تشهدها القارة نحو تحقيق التكامل القاري، كما عكست جسامة التحديات الراهنة التي تتطلب تكثيف التعاون والعمل المشترك بين الدول الأفريقية.

وشدد السيسي على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول القارة، بما يدعم مسارات التنمية ويعزز التعاون بين الدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة تعزيز جهود منع النزاعات وتطوير آلية الإنذار المبكر للتعامل مع التحديات قبل تفاقمها.

كما أكد الرئيس أهمية دعم جهود إعادة الإعمار في الدول المتضررة من النزاعات، بما يسهم في استعادة الاستقرار وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية.

وأعرب الرئيس السيسي عن خالص الشكر والتقدير لشقيقه رئيس جمهورية بوروندي، إيفاريست ندايشيمي، على قيادته الحكيمة لأعمال الاتحاد الأفريقي خلال العام الجاري، وإدارته للاجتماع، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.

وثمّن السيسي جهود الرؤساء الأفارقة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وجميع القيادات المشاركة، في دعم مسيرة التكامل الإقليمي بالقارة، مؤكدًا التزام مصر الكامل بمواصلة العمل والتعاون المشترك مع الأشقاء الأفارقة لتحقيق تطلعات شعوب القارة.

الرئيس السيسي السيسي مصر الأشقاء الأفارقة القارة

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