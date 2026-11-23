استعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم ، الرؤية العامة لتطوير التعليم العام والفنى، خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

حيث أوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة وضعت ملف تنمية مهارات القراءة والكتابة على رأس أولوياتها في جهود إصلاح المنظومة، في ضوء ما كشفت عنه التقييمات من وجود نسبة كبيرة من الطلاب الذين يعانون من ضعف في هذه المهارات، حيث بلغت النسبة نحو 45.5% قبل تنفيذ البرنامج، وهو ما استدعى إطلاق تدخلات علاجية تستهدف تحسين قدرات الطلاب، خاصة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة تم تنفيذه على ثلاث مراحل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبإشراف المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، حيث أظهرت نتائج التقييمات تحسنًا ملحوظًا في مستويات الطلاب، وانخفاض نسبة ضعاف القراءة والكتابة من 45.5% في المرحلة الأولى، إلى 32.4% في المرحلة الثانية، وصولًا إلى 13.9% في المرحلة الثالثة، بما يعكس أثر البرنامج والتدخلات التعليمية التي تم تنفيذها داخل المدارس.

وشارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

وقد شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.

الاستثمار في الإنسان يبدأ من سنواته الأولى

وأوضح الوزير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تؤمن بأن الاستثمار في الإنسان يبدأ من سنواته الأولى، حيث تتشكل ملامح الشخصية، وتتأسس القدرات المعرفية واللغوية والاجتماعية، لافتًا إلى أن الوزارة تضع مرحلة رياض الأطفال، من سن الرابعة إلى السادسة، في صدارة أولوياتها، باعتبارها نقطة الانطلاق العادلة لكل طفل لتنمية قدراته واكتشاف إمكاناته، بصرف النظر عن خلفيته الاقتصادية أو الاجتماعية.

خطة التوسع في إتاحة مرحلة رياض الأطفال والارتقاء بجودتها

وأضاف أن الوزارة تعمل، انطلاقًا من هذا التوجه، على التوسع في إتاحة مرحلة رياض الأطفال والارتقاء بجودتها، من خلال تطوير المناهج التفاعلية والقدرات المهنية للمعلمات، بما يضمن تقديم خبرة تربوية وتعليمية تثري قدرات الأطفال وتؤسس لمستقبلهم التعليمي.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن التحدي الحقيقي لهذا التوسع لا يقتصر على الأرقام وحدها، بل يتمثل في ضمان تعلّم فعلي يرسخ المهارات الأساسية ويبني ثقة الطفل بنفسه منذ البداية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الطفولة المبكرة ليس استثمارًا في مرحلة تعليمية بعينها، بل هو استثمار في المسار المستقبلي للإنسان بأكمله.