تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 3 آلاف متر مكعب يوميا بنظام المعالجة الثلاثية بغرب أسوان، لخدمة حوالي 15 ألف نسمة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

خلال جولتهما اليوم بمحافظة أسوان، وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق.



وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن المحطة تأتي في إطار جهود الدولة لتطوير البنية الأساسية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتوسع في إتاحة خدمات الصرف الصحي بالقرى والنجوع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بجودة الحياة للمواطنين.

وتجولت وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان بمكونات المحطة والتي تضم وحدات ومكونات المعالجة المختلفة وتشمل: المدخل والمصافي، وأحواض الترسيب والتهوية، وغرف التوزيع، ومحطة رفع الحمأة الابتدائية، ومبنى نوافخ الهواء، ومبنى الكهرباء، ومبنى التوليد، ومبنى الكلور، ومحطة رفع الحمأة المعادة والزائدة، وأحواض تركيز الحمأة، ومحطة رفع الحمأة المركزة، وأحواض تجفيف الحمأة، وأحواض التلامس، وخط السيب.

واستمعت وزيرة الإسكان إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 2000 متر مكعب يوميًا ترتفع إلى 3000 متر مكعب يوميًا بنظام المعالجة الثلاثية، وتخدم قرية غرب أسوان، من خلال 5 محطات رفع، وشبكات صرف صحي بإجمالي أطوال 52.1 كم، وخطوط طرد بإجمالي أطوال 4.99 كم، بما يسهم في توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 15 ألف نسمة.

تجدر الإشارة إلى أنه رافق وزيرة الإسكان ومحافظ أسوان خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، وعدد من القيادات التنفيذية.