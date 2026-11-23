شارك الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، ضيفًا رئيسيًا في فعاليات المجلس الدولي لسماع الحديث النبوي وقراءته بماليزيا، بحضور الشيخ أبي بكر أحمد، مفتي الديار الهندية، ونخبة من كبار العلماء من مختلف دول العالم، في محفل علمي يستهدف إحياء مجالس الحديث الشريف وتعزيز علوم السنة النبوية.

وشهد المجلس مشاركة نحو 40 عالمًا من مختلف البلدان، فيما يتجاوز عدد المستمعين والمتابعين لفعالياته خمسة آلاف شخص، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام ماليزية، في مشهد يعكس الاهتمام الواسع بهذا اللقاء العلمي.

ويأتي انعقاد دورة العام الحالي مخصصة لقراءة كتاب «جامع الإمام الترمذي»، أحد أبرز مصادر السنة النبوية، بعدما شهدت الدورات السابقة قراءة صحيحي الإمام البخاري والإمام مسلم، في إطار برنامج علمي يجمع العلماء وطلاب العلم والمهتمين بالحديث الشريف من مختلف أنحاء العالم.

وألقى الشيخ أبو بكر أحمد كلمة خلال الحفل، وسط حضور جماهيري كبير، فيما يشارك وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في البرنامج بصفته الضيف الرئيسي، ومن المقرر أن يتولى قراءة أحاديث الكتاب على مسامع العلماء والطلاب والحاضرين من جنسيات مختلفة، ومنحهم الإجازة الحديثية بالسماع والرواية.

ويحظى الشيخ أبو بكر أحمد بمكانة علمية ودعوية بارزة، إذ يواصل نشاطه في التدريس ونشر العلوم الشرعية، ويحرص على تدريس صحيح البخاري والتفسير بصورة يومية، إلى جانب جهوده في تقديم الدعم الروحي والاجتماعي لقطاعات واسعة من المجتمع.

كما أسس «جامعة مركز الثقافة السنية»، التي تستقبل باستمرار شخصيات سياسية ودينية وعلمية من دول مختلفة، ويجمع نشاطه بين العمل العلمي والدعوي والإدارة والتواصل مع المؤسسات والشخصيات الإسلامية والدولية.

وتتزامن مشاركته في المجلس مع استعدادات ولاية كيرالا الهندية لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس جمعية علماء أهل السنة في كيرالا «سماستا»، فيما يواصل جولاته العلمية والدعوية في عدد من الدول، للتعريف بمنهج أهل السنة والجماعة القائم على الاعتدال والوسطية.

وتحظى فعاليات قراءة الحديث النبوي وشرحه باهتمام واسع في ماليزيا، حيث يترقب آلاف المهتمين الاستماع إلى الأحاديث والاستفادة من الإجازة الحديثية، بما يعكس مكانة المجالس العلمية في الحفاظ على علوم السنة ونقلها للأجيال المتعاقبة.



