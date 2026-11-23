أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة فرايبورج تلقي مئات المدارس رسائل تهديد تتضمن مزاعم بوجود قنابل داخل المؤسسات التعليمية، في تطور أثار حالة من الاستنفار الأمني ودفع السلطات إلى تكثيف إجراءات المتابعة والتحقق من طبيعة التهديدات.

وأكدت شرطة فرايبورج أنها رصدت تلقي عدد كبير من المدارس هذه الرسائل، مشيرة إلى أنها تتعامل مع البلاغات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، وتعمل على تقييم مدى جدية التهديدات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمؤسسات التعليمية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب موجة من التهديدات المماثلة التي استهدفت مدارس في عدة مناطق أوروبية، من بينها الدنمارك، حيث تلقت مؤسسات تعليمية رسائل تحذر من وجود قنابل، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التدخل وإجراء عمليات التحقق الأمني.

وتكثف السلطات الألمانية جهودها لكشف مصدر رسائل التهديد والوقوف على ملابسات إرسالها، وسط دعوات إلى عدم إثارة الذعر وانتظار نتائج الفحوص والتحقيقات الأمنية.