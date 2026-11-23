تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية في تمام الثامنة مساء اليوم الاثنين إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف المواجهة المرتقبة بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة في صراع الصدارة، في ظل دخول الفريقين اللقاء دون أي هزيمة في المسابقة، حيث يتربع بيراميدز على قمة جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثماني، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين.

ويطمح الأهلي إلى حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر وإشعال المنافسة على القمة، في حين يتطلع بيراميدز إلى مواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

وفي ظل التحضيرات الفنية للحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، تبرز أسماء إمام عاشور وأشرف بن شرقي باعتبارهما من أبرز الأوراق الهجومية التي يعول عليها الفريق الأحمر في مواجهة دفاعات بيراميدز، لما يمتلكه الثنائي من قدرات فردية وحلول فنية قد تصنع الفارق.

عودة إمام عاشور

يدخل إمام عاشور مواجهة الليلة بدوافع كبيرة، بعدما عاد إلى قائمة الأهلي عقب غيابه عن المشاركة في آخر 4 مباريات بقرار فني من عموتة، وتحديدًا منذ تعادل الفريق أمام القناة بنتيجة 3-3.

ورغم المفاضلة الفنية في وسط الملعب بين الدفع بإمام عاشور أو عمر الساعي، بجوار مروان عطية وأكرم توفيق، فإن عاشور يظل أحد أبرز الخيارات التي قد تمنح الأهلي حلولًا إضافية في المباريات الكبرى.

ويتميز إمام عاشور بقدرته على الربط بين خطوط الفريق، والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم، فضلًا عن الاختراق من العمق والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهي أسلحة قد يحتاج إليها الأهلي في مواجهة التكتل الدفاعي المتوقع لبيراميدز.

ويمتلك صاحب الـ28 عامًا سجلًا من 12 مواجهة أمام بيراميدز خلال مشواره الاحترافي، نجح خلالها في تسجيل هدف بقميص الزمالك، إلى جانب صناعة 3 أهداف، بواقع مساهمتين مع الفريق الأبيض ومساهمة بقميص الأهلي.

بن شرقي يسعى لكسر العقدة

على الجانب الهجومي، يمثل المغربي أشرف بن شرقي أحد العناصر المهمة في حسابات عموتة، بفضل مهاراته في المراوغة وصناعة الفرص من الجبهة اليسرى، إلى جانب دوره التكتيكي في الحد من خطورة مواطنه محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

ويملك بن شرقي أرقامًا مميزة أمام الفريق السماوي، بعدما سجل 4 أهداف وصنع هدفين خلال 6 مواجهات سابقة، خاضها جميعًا بقميص الزمالك.

ويأمل اللاعب المغربي في استعادة حسه التهديفي أمام بيراميدز، وتحقيق انتصاره الأول عليه بقميص الأهلي، بعدما اكتفى بتعادل وتلقى هزيمتين خلال المواجهات الثلاث التي خاضها أمام الفريق منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وبذلك، يعول الأهلي على قدرات إمام عاشور في صناعة الفارق من وسط الملعب، وخبرة بن شرقي الهجومية على الأطراف، من أجل تحقيق الفوز في واحدة من أهم مواجهات الموسم حتى الآن.