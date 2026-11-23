تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة مرتقبة تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

ويدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على قمة الدوري بالعلامة الكاملة، بعدما حقق الفوز في أول 8 مباريات، ليحصد 24 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، والذي حافظ بدوره على سجله خاليًا من الهزائم، لكنه فقد 4 نقاط بعد التعادل في مباراتين.

ويطمح الأهلي بقيادة مدربه الحسين عموتة إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة، وإبقاء حظوظه قائمة في المنافسة على استعادة لقب الدوري، الذي فقده لصالح الزمالك في الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

تقام مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر 2026، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

تُنقل مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات أون سبورت، صاحبة حقوق البث الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

ومن المنتظر إذاعة القمة المرتقبة عبر قناتي ON SPORT HD وON SPORT MAX.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في الدوري

يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بعدما سجل لاعبوه 19 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف فقط خلال أول 8 جولات.

أما الأهلي، فيمتلك 20 نقطة في المركز الثاني، وسجل لاعبوه 15 هدفًا مقابل استقبال 6 أهداف، ليبقى الفريق الوحيد القادر على تقليص الفارق مع المتصدر في المواجهة المباشرة بينهما.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

تشهد قائمة غيابات الأهلي أمام بيراميدز ابتعاد 10 لاعبين، حيث يغيب 6 لاعبين بسبب الإصابات، وهم محمد مجدي أفشة، وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو الجزار.

كما خرج 4 لاعبين من الحسابات بقرار فني، وهم أقطاي عبد الله، وعمر سيد معوض، ومحمد رأفت، ومحمود صلاح، ليواجه الأهلي منافسه بيراميدز في ظل غياب عدد من لاعبيه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام بيراميدز

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، أشرف داري، توفيق محمد.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمر الساعي.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، منصف بقرار.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام الأهلي

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم حافظ، محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي

خط الوسط: وليد الكرتي، مهند لاشين، محمود صابر

خط الهجوم: زيكو، مصطفى فتحي، يوسف أوباما

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع البطولات

التقى الأهلي وبيراميدز في 25 مباراة بمختلف البطولات، مع احتساب المواجهات التي خاضها الفريق السماوي تحت مسمى الأسيوطي سبورت، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات لبيراميدز، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، سجل الأهلي 30 هدفًا في شباك منافسه، مقابل 25 هدفًا لبيراميدز، ليحافظ المارد الأحمر على تفوقه في سجل المواجهات المباشرة، سواء من حيث عدد الانتصارات أو الأهداف المسجلة.

وتعود بداية المواجهات بين الفريقين إلى أكتوبر 2014، عندما كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي سبورت، قبل تغيير هويته واسمه في عام 2018، لتصبح لقاءاته أمام الأهلي واحدة من أبرز المواجهات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.