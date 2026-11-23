تتجه الأنظار مساء اليوم الاثنين إلى استاد القاهرة الدولي، الذي يستضيف مواجهة الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، في لقاء يجمع بين اثنين من أبرز المنافسين على صدارة المسابقة.

وتحمل المواجهة المرتقبة أهمية كبيرة للفريقين، ليس فقط بسبب صراع النقاط، ولكن أيضًا في ظل التاريخ الطويل من المنافسة بينهما، والذي يكشف عن أفضلية تاريخية للأهلي، مقابل تفوق بيراميدز في نتائج المواجهات الخمس الأخيرة.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في جميع البطولات

التقى الأهلي وبيراميدز في 25 مباراة بمختلف البطولات، مع احتساب المواجهات التي خاضها الفريق السماوي تحت مسمى الأسيوطي سبورت، ونجح الفريق الأحمر في تحقيق 11 انتصارًا، مقابل 8 انتصارات لبيراميدز، بينما انتهت 6 مواجهات بالتعادل.

وعلى مستوى الأهداف، سجل الأهلي 30 هدفًا في شباك منافسه، مقابل 25 هدفًا لبيراميدز، ليحافظ المارد الأحمر على تفوقه في سجل المواجهات المباشرة، سواء من حيث عدد الانتصارات أو الأهداف المسجلة.

وتعود بداية المواجهات بين الفريقين إلى أكتوبر 2014، عندما كان بيراميدز يحمل اسم الأسيوطي سبورت، قبل تغيير هويته واسمه في عام 2018، لتصبح لقاءاته أمام الأهلي واحدة من أبرز المواجهات في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

وعلى صعيد بطولة الدوري المصري الممتاز، التقى الفريقان في 20 مباراة سابقة، حقق خلالها الأهلي 9 انتصارات، مقابل 5 انتصارات لبيراميدز، فيما فرض التعادل نفسه على 6 مواجهات.

وتحمل مباراة اليوم المواجهة رقم 21 بين الفريقين في تاريخ الدوري، وسط صراع مباشر على قمة جدول الترتيب، حيث يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط على الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة.

نتائج آخر 5 مباريات بين الأهلي وبيراميدز

ورغم التفوق التاريخي للأهلي، فإن نتائج المواجهات الخمس الأخيرة تمنح الأفضلية لبيراميدز، الذي نجح في تحقيق انتصارين، مقابل فوز واحد للفريق الأحمر، بينما انتهت مباراتان بالتعادل.

وجاءت نتائج آخر 5 مواجهات بين الفريقين كالتالي:

- 22 يوليو 2024: فوز الأهلي على بيراميدز بهدف دون رد.

- 26 يناير 2025: التعادل بين الفريقين بنتيجة 2-2.

- 12 أبريل 2025: التعادل بنتيجة 1-1.

- 30 أغسطس 2025: فوز بيراميدز بهدفين دون رد.

- 27 أبريل 2026: فوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

وتكشف الأرقام عن تفوق هجومي واضح لبيراميدز خلال المواجهات الأخيرة، بعدما سجل لاعبوه 8 أهداف في آخر 5 مباريات، مقابل 4 أهداف للأهلي، ليخوض الفريق السماوي القمة بمعنويات أفضل على مستوى النتائج المباشرة، رغم استمرار الأفضلية التاريخية للمارد الأحمر.