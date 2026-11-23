يفتقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود 10 لاعبين خلال مواجهته المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري، في ظل غيابات متنوعة بين الإصابات والقرارات الفنية.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في صراع المنافسة على صدارة جدول الترتيب، حيث يدخل بيراميدز اللقاء متربعًا على القمة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في مبارياته الثماني الأولى بالمسابقة.

على الجانب الآخر، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، جمعها من 6 انتصارات وتعادلين، دون أن يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ويأمل في حصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر إلى نقطة واحدة.

ويسعى الفريق السماوي إلى مواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على موقعه في صدارة الترتيب، ما يزيد من أهمية المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

تشهد قائمة غيابات الأهلي أمام بيراميدز ابتعاد 10 لاعبين، حيث يغيب 6 لاعبين بسبب الإصابات، وهم محمد مجدي أفشة، وكريم الدبيس، ومحمد عبد الله، وأحمد خالد كباكا، وأحمد نبيل كوكا، وعمرو الجزار.

كما خرج 4 لاعبين من الحسابات بقرار فني، وهم أقطاي عبد الله، وعمر سيد معوض، ومحمد رأفت، ومحمود صلاح، ليواجه الأهلي منافسه بيراميدز في ظل غياب عدد من لاعبيه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وبيراميدز، مساء اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.