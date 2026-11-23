تصدر اسما الفنانتين مي عز الدين ومي عمر أحاديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات عن انفصالهما عن زوجيهما، الأمر الذي استدعى ردودا مباشرة نفت صحة ما تردد، وأكدت استمرار العلاقة الزوجية واستقرار الأسرة.

شائعة انفصال مي عز الدين ونفي زوجها

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أنباء عن انفصال الفنانة مي عز الدين عن زوجها أحمد تيمور، دون وجود أي تأكيدات رسمية تدعم تلك المزاعم، وهو ما دفع تيمور إلى الرد على الشائعة، ووضع حد لحالة الجدل التي صاحبت انتشارها.

وخرج أحمد تيمور عن صمته عبر حسابه على منصة «إنستجرام»، معربا عن استيائه من تداول أخبار الانفصال، ومؤكدا تمسكه بزوجته واستقرار حياتهما، حيث قال: «ألف بعد الشر عليّا، ربنا ما يجيب أي حاجة وحشة أو أي انفصال أو أي حاجة ليها علاقة بكده، ربنا يبعد عننا الناس الوحشة وسوء النية، وربنا يباركلنا وعقبال ما نحتفل بـ20 و30 و40 سنة زواج».

وجاءت رسالة تيمور لتؤكد رفضه لما تردد بشأن انفصاله عن مي عز الدين، كما حملت تعبيرا عن تمنياته باستمرار حياتهما الزوجية لسنوات طويلة، بعيدا عن الشائعات التي تطاردهما.

والد محمد سامي يرد على أنباء انفصال نجله عن مي عمر

بينما أثارت أنباء انفصال المخرج محمد سامي عن زوجته الفنانة مي عمر حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، قبل أن يخرج سامي عبد العزيز أمين، والد المخرج، للرد على ما تم تداوله، مؤكدا استقرار العلاقة بين نجله وزوجته.

ونشر والد محمد سامي رسالة عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أعرب خلالها عن تقديره للعلاقة التي تجمع نجله بزوجته، مشيدا بأخلاق كل منهما، وكتب: «الحمد لله الذي أنعم على ابني محمد بزوجة كريمة أصيلة، وأنعم عليها برجل محترم طيب الأصل وكريم الخلق، ونسأل الله الهداية لمن يختلقون القصص ويشغلون أنفسهم بأعراض الناس وخصوصياتهم».

واختتم رسالته بالدعاء لهما باستمرار المودة والمحبة، قائلا: «ودام حبهم وودهم، وأحاطهما الله بحفظه وستره ورضاه، وحفظهما لنا وحفظ لهما تايا وسيلين».