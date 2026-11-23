حسمت إدارة النادي الأهلي موقفها من مستقبل المغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قبل المواجهة المرتقبة اليوم أمام بيراميدز بعدما اختارت توجيه رسالة دعم واضحة للمدرب في توقيت تتزايد فيه الضغوط المحيطة بالجهاز الفني مع اقتراب واحدة من أهم محطات الموسم الحالي.

وجاء التحرك الإداري داخل القلعة الحمراء ليضع حدا للتكهنات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بشأن إمكانية رحيل عموتة حال تعثر الفريق أمام بيراميدز حيث أكدت الإدارة تمسكها باستمرار المدرب المغربي وعدم وجود أي نية للتفكير في إقالته بناء على نتيجة مباراة واحدة مهما كانت أهميتها في حسابات المنافسة على لقب الدوري.

ولا يرتبط موقف الأهلي فقط بالرغبة في احتواء الشائعات قبل القمة لكنه يعكس توجها إداريا بعدم التعامل مع المشروع الفني بمنطق رد الفعل خاصة أن الفريق لم يتعرض لأي هزيمة خلال الموسم الحالي وهو ما تعتبره الإدارة مؤشرا مهما عند تقييم التجربة التي يقودها عموتة منذ توليه المسؤولية.

رسالة طمأنة لعموتة.. الإدارة ترفض سيناريو الإقالة

حرصت إدارة الأهلي على توصيل رسالة مباشرة إلى المدير الفني المغربي مفادها استمرار الثقة في قدراته وإمكاناته التدريبية وتقدير العمل الذي يقدمه مع الفريق منذ بداية مهمته مع التأكيد أن مستقبله لا يتوقف على نتيجة المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز.

وجاءت هذه الرسالة في ظل حالة الجدل التي صاحبت بعض نتائج الأهلي ومستوياته الفنية خلال الفترة الأخيرة إذ لم تكن الانتقادات الجماهيرية مرتبطة فقط بحصد النقاط وإنما امتدت إلى شكل الأداء ومدى قدرة الفريق على تقديم كرة قدم تتناسب مع طموحات جماهيره.

ورغم هذه الانتقادات ترى الإدارة أن الحكم على تجربة عموتة يجب أن يكون من خلال تقييم شامل لما يقدمه الفريق وليس من خلال مباراة واحدة خصوصا أن المدرب نجح في الحفاظ على سجل الأهلي خاليا من الهزائم خلال الموسم الجاري.

وتسعى الإدارة من خلال موقفها إلى إبعاد الجهاز الفني عن الضغوط الإضافية التي قد تؤثر على استعداداته للقمة ومنح عموتة مساحة أكبر للعمل والتركيز على الجوانب الفنية بدلا من الانشغال بالأنباء المتعلقة بمستقبله داخل النادي.

لا حسابات للإقالة بعد القمة.. الأهلي يتمسك بالاستقرار الفني

ويعكس موقف إدارة الأهلي رفضها الدخول في دوامة التغييرات الفنية مع كل اختبار صعب بعدما انتشرت تكهنات حول احتمالية اتخاذ قرارات استثنائية حال الخروج بنتيجة سلبية أمام بيراميدز.

وتؤمن الإدارة بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى قدر أكبر من الاستقرار خاصة أن الفريق لا يزال ينافس على أهدافه المحلية وأن تغيير الجهاز الفني في توقيت حساس قد يفرض تحديات إضافية على اللاعبين ويؤثر على حالة الانسجام داخل المجموعة.

كما أن عدم تعرض الأهلي لأي خسارة هذا الموسم يمثل أحد أبرز العوامل التي استندت إليها الإدارة في تأكيد استمرار دعمها للمدير الفني حتى مع وجود بعض الملاحظات المتعلقة بالأداء وعدم الوصول إلى المستوى المنتظر في جميع المباريات.

وبالتالي فإن مواجهة بيراميدز لن تكون بمثابة مباراة لتحديد مصير عموتة بقدر ما تمثل فرصة أمام الجهاز الفني لإثبات قدرته على قيادة الفريق في المواجهات الكبرى والتعامل مع الضغوط التي تصاحب المنافسة المباشرة على صدارة الدوري.

اللاعبون أمام المسؤولية.. الإدارة تنتظر ردا داخل الملعب

وفي الوقت الذي حسمت فيه الإدارة موقفها من المدير الفني فإن الأنظار تتجه إلى لاعبي الأهلي الذين أصبحوا مطالبين بترجمة حالة الدعم الإداري إلى أداء قوي داخل المستطيل الأخضر.

وتنتظر الإدارة ردا عمليا من عناصر الفريق خلال مواجهة بيراميدز من خلال تقديم مستوى يليق بحجم المباراة والقتال من أجل حصد النقاط الثلاث بما يساعد الأهلي على مواصلة نتائجه الإيجابية وتقليص الفارق مع منافسه المباشر في سباق الدوري.

وتدرك إدارة النادي أن توفير الاستقرار للجهاز الفني وحده لا يكفي لتحقيق الأهداف ما لم يقابله التزام واضح من اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية والظهور بالشخصية التي اعتادت جماهير الأهلي مشاهدتها في المواجهات الكبرى.

كما أن المباراة تمثل فرصة أمام عدد من اللاعبين لاستعادة ثقة الجماهير بعدما تعرض الفريق لانتقادات بسبب تذبذب المستوى في بعض المواجهات وعدم استغلال الفرص الهجومية بالشكل المطلوب رغم امتلاكه مجموعة مميزة من العناصر المحلية والمحترفة.

قمة بيراميدز.. اختبار لمشروع عموتة وطموحات الأهلي

وتكتسب مواجهة بيراميدز أهمية مضاعفة بالنسبة للأهلي ليس فقط بسبب المنافسة المباشرة على صدارة الدوري وإنما لأنها تمثل اختبارا لقدرة الفريق على التعامل مع أحد أبرز المنافسين على اللقب هذا الموسم.

ويدخل الأهلي المباراة وهو مطالب بتحقيق الفوز من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب وتأكيد قدرته على مواصلة المنافسة خاصة أن أي نتيجة سلبية ستمنح بيراميدز دفعة إضافية في سباق الصدارة.

ومن المنتظر أن يركز عموتة على تجهيز لاعبيه من الناحيتين البدنية والفنية مع البحث عن التشكيل الأكثر قدرة على التعامل مع أسلوب بيراميدز الذي يمتلك مجموعة من العناصر الهجومية القادرة على صناعة الفارق واستغلال المساحات.

وتمنح رسالة الإدارة المدير الفني قدرا من الهدوء قبل هذه المواجهة لكنها في الوقت نفسه تضع الجهاز الفني واللاعبين أمام مسؤولية تقديم المستوى المنتظر خصوصا أن ثقة الإدارة تحتاج إلى ترجمة عملية داخل الملعب.