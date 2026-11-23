تبدأ الجامعات تطبيق المرحلة الأولى من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بقرار حكومي خلال نوفمبر 2026، ضمن خطة تستهدف تحسين الدخول المالية للمعيدين والمدرسين المساعدين والمدرسين والأساتذة بمختلف درجاتهم الأكاديمية، من خلال حزمة زيادات تُنفذ على ثلاث مراحل زمنية، وتمتد حتى بداية العام المالي 2028/2029.

وتتصدر هذه الزيادات اهتمامات العاملين بالجامعات، خاصة مع اختلاف قيمة المستحقات المقررة لكل درجة علمية، إذ يصل إجمالي الزيادة المعلنة للأستاذ الجامعي إلى 13500 جنيه، مقابل 12250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و9750 جنيهًا للمدرس المساعد، و8500 جنيه للمعيد.





وتبدأ أولى الدفعات في نوفمبر الجاري، حيث يحصل الأستاذ المساعد على 2000 جنيه، بينما تصل الدفعة الأولى للأستاذ الجامعي إلى 2250 جنيهًا، في حين تتدرج المبالغ المقررة لباقي الدرجات الأكاديمية وفقًا للجدول الزمني المحدد.

وتتزامن هذه الخطوة مع قرارات أخرى تتعلق بتحسين دخول العاملين، من بينها رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، إلى جانب إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس تبدأ في نوفمبر 2026

تدخل المرحلة الأولى من زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس حيز التنفيذ خلال نوفمبر 2026، وتشمل صرف مبالغ إضافية تختلف باختلاف الدرجة الأكاديمية، على أن تكون هذه المبالغ جزءًا من إجمالي الزيادة المقررة لكل فئة، وليست كامل المستحقات المعلنة.

وتأتي الدفعة الأولى وفق التوزيع التالي:

الأستاذ الجامعي: 2250 جنيهًا.

الأستاذ المساعد: 2000 جنيه.

المدرس: 1750 جنيهًا.

المدرس المساعد: 1500 جنيه.

المعيد: 1250 جنيهًا.

ويعني ذلك أن المستفيدين لن يحصلوا على إجمالي الزيادة دفعة واحدة خلال نوفمبر 2026، وإنما يبدأ الصرف بالمرحلة الأولى، ثم تُضاف مبالغ أخرى اعتبارًا من أول يوليو 2027، وصولًا إلى المرحلة الثالثة مع بداية العام المالي 2028/2029.

ثلاث مراحل لتطبيق الزيادات الجديدة بالجامعات

تتضمن خطة زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ثلاث مراحل رئيسية، جرى تحديد مواعيدها على امتداد أكثر من عام، بهدف توزيع المستحقات المالية المقررة على دفعات متتابعة، تختلف قيمتها وفقًا للدرجة الوظيفية والأكاديمية.

وتشمل المواعيد المحددة لتطبيق الزيادة:

المرحلة الأولى: نوفمبر 2026.

المرحلة الثانية: أول يوليو 2027.

المرحلة الثالثة: بداية العام المالي 2028/2029.

وتستهدف الخطة رفع إجمالي المستحقات المالية تدريجيًا، بحيث يحصل كل عضو هيئة تدريس على دفعات محددة وفق درجته، حتى يصل مجموع المبالغ المصروفة إلى القيمة الإجمالية المعلنة للفئة التي ينتمي إليها.

المعيدون يحصلون على زيادة إجمالية 8500 جنيه

تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمعيدين بالجامعات 8500 جنيه، موزعة على ثلاث دفعات تبدأ خلال نوفمبر 2026، وتستمر حتى بداية العام المالي 2028/2029.

ويأتي توزيع الزيادة المقررة للمعيدين على النحو التالي:

نوفمبر 2026: 1250 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 3250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 4000 جنيه.

وبجمع المبالغ الثلاثة، يصل إجمالي الزيادة إلى 8500 جنيه، ليبدأ المعيدون الاستفادة من الحزمة خلال نوفمبر بالحصول على الدفعة الأولى، ثم ترتفع قيمة الزيادة مع تطبيق المرحلة الثانية في يوليو 2027، قبل استكمالها بالدفعة الأخيرة في موعدها المحدد.

زيادة مرتبات المدرس المساعد تصل إلى 9750 جنيهًا

يحصل المدرسون المساعدون على زيادة إجمالية تبلغ 9750 جنيهًا، تُصرف على ثلاث مراحل زمنية، وفقًا للجدول المقرر لتطبيق الزيادات الجديدة داخل الجامعات.



وتتوزع المبالغ المقررة لهذه الدرجة الأكاديمية كالتالي:

نوفمبر 2026: 1500 جنيه.

أول يوليو 2027: 3750 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 4500 جنيه.

ويصل مجموع الدفعات الثلاث إلى 9750 جنيهًا، حيث تبدأ الاستفادة خلال نوفمبر 2026 بصرف 1500 جنيه، ثم يحصل المدرس المساعد على 3750 جنيهًا إضافية مع بداية يوليو 2027، وتُستكمل الزيادة بالدفعة الأخيرة البالغة 4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

المدرسون يحصلون على زيادة إجمالية 11 ألف جنيه

تصل قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للمدرسين بالجامعات إلى 11 ألف جنيه، موزعة على ثلاث دفعات، ضمن خطة تحسين الدخول المالية للعاملين بالهيئات الأكاديمية.

وجاء توزيع المبالغ المقررة للمدرسين على النحو التالي:

نوفمبر 2026: 1750 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 4250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 5000 جنيه.

وبذلك يصل مجموع الدفعات الثلاث إلى 11 ألف جنيه، ليحصل المدرسون في المرحلة الأولى على 1750 جنيهًا خلال نوفمبر الجاري، ثم تُضاف الدفعة الثانية بقيمة 4250 جنيهًا في يوليو 2027، قبل صرف آخر دفعة بقيمة 5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

الأستاذ المساعد يحصل على 2000 جنيه في نوفمبر

تبلغ قيمة الزيادة الإجمالية المقررة للأستاذ المساعد 12250 جنيهًا، ليأتي ضمن الفئات التي تحصل على زيادات مرتفعة في إطار الخطة الجديدة، ويبدأ الاستفادة منها خلال نوفمبر 2026 بدفعة أولى تبلغ 2000 جنيه.

وتتوزع الزيادة المقررة للأستاذ المساعد على ثلاث مراحل كالتالي:

نوفمبر 2026: 2000 جنيه.

أول يوليو 2027: 4750 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 5500 جنيه.

ويصل إجمالي الدفعات إلى 12250 جنيهًا، إذ يحصل الأستاذ المساعد على المبلغ الأول خلال نوفمبر، ثم تضاف الدفعة الثانية في يوليو 2027، على أن تُصرف الدفعة الأخيرة البالغة 5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

الأستاذ الجامعي يتصدر قائمة الزيادات بإجمالي 13500 جنيه

يحصل الأستاذ الجامعي على أعلى قيمة إجمالية ضمن زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس، إذ تبلغ الزيادة المقررة لهذه الدرجة 13500 جنيه، موزعة على ثلاث مراحل زمنية، تبدأ خلال نوفمبر 2026.

وتشمل الدفعات المقررة للأستاذ الجامعي ما يلي:

نوفمبر 2026: 2250 جنيهًا.

أول يوليو 2027: 5250 جنيهًا.

بداية العام المالي 2028/2029: 6000 جنيه.

وباحتساب الدفعات الثلاث، يصل إجمالي الزيادة إلى 13500 جنيه، وهي القيمة الأعلى بين الدرجات الأكاديمية المشمولة بالخطة. ويبدأ الأستاذ الجامعي الحصول على مستحقاته الإضافية خلال نوفمبر بصرف 2250 جنيهًا، ثم يحصل على 5250 جنيهًا في يوليو 2027، وتكتمل الزيادة بالدفعة الأخيرة البالغة 6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

تفاصيل إجمالي زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس ومواعيد الصرف

تختلف قيمة الزيادة الإجمالية والدفعات المقررة بحسب الدرجة الأكاديمية، ويمكن توضيح المستحقات المالية لكل فئة على النحو التالي:



المعيد: إجمالي الزيادة 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي الزيادة 8500 جنيه، موزعة بواقع 1250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و3250 جنيهًا في يوليو 2027، و4000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. المدرس المساعد: إجمالي الزيادة 9750 جنيهًا، موزعة بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي الزيادة 9750 جنيهًا، موزعة بواقع 1500 جنيه في نوفمبر 2026، و3750 جنيهًا في يوليو 2027، و4500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. المدرس: إجمالي الزيادة 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي الزيادة 11 ألف جنيه، موزعة بواقع 1750 جنيهًا في نوفمبر 2026، و4250 جنيهًا في يوليو 2027، و5000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. الأستاذ المساعد: إجمالي الزيادة 12250 جنيهًا، موزعة بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

إجمالي الزيادة 12250 جنيهًا، موزعة بواقع 2000 جنيه في نوفمبر 2026، و4750 جنيهًا في يوليو 2027، و5500 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029. الأستاذ الجامعي: إجمالي الزيادة 13500 جنيه، موزعة بواقع 2250 جنيهًا في نوفمبر 2026، و5250 جنيهًا في يوليو 2027، و6000 جنيه مع بداية العام المالي 2028/2029.

رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه

بالتزامن مع الزيادات المقررة للعاملين بالجامعات، وافق المجلس القومي للأجور على رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، اعتبارًا من أول يناير 2027، بدلًا من 7000 جنيه.

وتبلغ قيمة الزيادة في الحد الأدنى الجديد 1500 جنيه شهريًا، بما يعكس تحركًا لتحسين دخول العاملين في الشركات والمنشآت الخاصة، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق القرار مع مطلع يناير 2027، ليصبح الحد الأدنى للأجر الشهري 8500 جنيه، مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 7000 جنيه، وهو ما يهم قطاعًا واسعًا من العاملين بالقطاع الخاص.

العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص

شملت قرارات المجلس القومي للأجور أيضًا تحديد حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.

وتقرر ألا تقل العلاوة الدورية عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على ألا تقل قيمتها في جميع الأحوال عن 350 جنيهًا.

وبذلك ترتبط قيمة العلاوة بأجر الاشتراك التأميني للعامل، مع ضمان حد أدنى للزيادة السنوية يبلغ 350 جنيهًا، بما يوفر تحسنًا دوريًا في دخول العاملين بالقطاع الخاص.

وتأتي هذه القرارات بالتوازي مع خطة زيادة المستحقات المالية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، التي تبدأ مرحلتها الأولى في نوفمبر 2026، وتستمر حتى بداية العام المالي 2028/2029، وفق جدول زمني يحدد قيمة الزيادة ومواعيد صرفها لكل درجة أكاديمية.