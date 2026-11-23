طالب نواب بتشديد الرقابة على أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية، وإجراء مراجعة شاملة لآليات التسعير وهوامش أرباح الشركات والموزعين، في ظل الارتفاعات التي شهدتها الأسعار خلال الفترة الأخيرة، مؤكدين ضرورة التصدي لأي زيادات غير مبررة وضمان وجود منافسة عادلة تحمي حقوق المستهلكين دون الإضرار بمصالح الشركات.

وأكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الارتفاعات المبالغ فيها بأسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية تستدعي تدخلًا رقابيًا واضحًا من جانب الجهات المعنية، لضمان عدم استغلال المواطنين، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات وحقوق المستهلكين، خاصة أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، بل أصبح ضرورة أساسية في حياة كل مواطن.

وأوضحت عبد الحميد في تصريحات خاصة أن السوق تشهد تفاوتًا وتضاربًا في أسعار الهواتف المحمولة بين الشركات والعلامات التجارية المختلفة، في ظل سعي بعض الشركات إلى تعظيم أرباحها، دون مراعاة كافية للقدرة الشرائية للمواطنين أو الظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

آليات واضحة ومعلنة لتحديد الأسعار



وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن تحقيق الأرباح حق مشروع للشركات، لكن لا ينبغي أن يكون على حساب المواطن، مطالبة بوجود آليات واضحة ومعلنة لتحديد الأسعار وضبط الزيادات، بما يضمن أن تكون أي زيادة مبررة بالتكلفة الفعلية ومتناسبة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وطالبت النائبة بوضع ضوابط سعرية ورقابية واضحة، مع دراسة تحديد سقوف للأسعار وفق الأطر القانونية المنظمة للسوق، بحيث لا يتم تجاوزها دون مراجعة وموافقة الجهات المختصة، مع ضرورة تفعيل دور جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في متابعة حركة الأسعار والتأكد من وجود منافسة عادلة بين الشركات.

وأشارت إلى أن التضخم وارتفاع أسعار المكونات عالميًا يمثلان تحديًا حقيقيًا، لكن لا يجوز استخدام هذه المتغيرات مبررًا لفرض زيادات غير منطقية على المستهلك المصري، مؤكدة ضرورة التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن زيادة التكلفة الفعلية وأي ممارسات تستهدف تحقيق هوامش ربح مبالغ فيها.

واختتمت النائبة آمال عبد الحميد تصريحاتها بالتأكيد على أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للتعليم والعمل والتواصل والحصول على الخدمات الحكومية والمالية، ومن ثم فإن توفيره بأسعار عادلة ومناسبة لم يعد مجرد قضية تجارية، بل ضرورة اجتماعية واقتصادية تستوجب رقابة مستمرة من الدولة لحماية المواطنين وضمان استقرار السوق.

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن الارتفاعات التي شهدتها أسعار الهواتف المحمولة في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة تستوجب إجراء مراجعة شفافة وشاملة لآليات التسعير وهوامش أرباح الشركات والموزعين، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية وحماية المواطنين من أي زيادات غير مبررة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية.

وأشاد نظير في تصريحات خاصة بتحرك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ملف ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وتوجيهه الوزارات والجهات المعنية بإعداد دراسة شاملة لضبط السوق، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس إدراك الحكومة لأهمية القضية وتأثيرها المباشر على المواطنين.

وأوضح عضو مجلس النواب أن المواطن المصري يستحق الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة تتناسب مع دخله وقدرته الشرائية، مشيرًا إلى أن الهاتف المحمول لم يعد مجرد وسيلة للاتصال أو سلعة ترفيهية، وإنما أصبح أداة رئيسية للتعليم والعمل وإنجاز المعاملات الحكومية والخدمات المصرفية والتعاملات اليومية.

وشدد نظير على ضرورة إجراء مراجعة شفافة لمكونات السعر النهائي للهاتف المحمول، بداية من تكلفة التصنيع أو الاستيراد، مرورًا بالرسوم والأعباء المختلفة وتكاليف التوزيع، وصولًا إلى هامش الربح الذي تحصل عليه الشركات والتجار، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار ومدى ارتباطها بالتغيرات العالمية.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المكونات الإلكترونية واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية قد يمثلان عوامل مؤثرة في الأسعار، إلا أن ذلك لا يمنع من ضرورة التأكد من أن الزيادات المفروضة على المستهلك تتناسب مع الارتفاع الفعلي في التكاليف، ولا تتضمن مغالاة أو استغلالًا لاحتياجات المواطنين.

وطالب النائب بتعزيز التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والجهات المعنية، لمتابعة حركة الأسعار داخل السوق، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو اتفاقات تضر بالمنافسة، مع إعلان نتائج المراجعات بصورة واضحة تعزز ثقة المواطنين في منظومة التسعير.

وأكد نظير أن حماية المستهلك لا تتعارض مع تشجيع الاستثمار أو تحقيق الشركات لأرباح مشروعة، بل إن وجود سوق منضبطة تتسم بالشفافية والمنافسة العادلة يمثل ضمانة لاستمرار الاستثمار وحماية حقوق جميع الأطراف.