استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، السفير الدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات البترول والغاز، وذلك قبيل الزيارة المرتقبة لـ علي فالح الزيدي، رئيس الوزراء العراقي، إلى القاهرة اليوم.

وأكد المهندس كريم بدوي على أهمية الزيارة المرتقبة في دفع العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون البترولي بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى لقائه مؤخرًا بنظيره العراقي المهندس باسم خضير، وما شهده من توافق على تعزيز التعاون وتوسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.

وتناول اللقاء فرص الاستفادة من الإمكانات والبنية التحتية المتطورة التي تمتلكها مصر في مجال تكرير البترول، ودراسة آليات التعاون في تكرير النفط الخام العراقي بمعامل التكرير المصرية، بما يحقق قيمة مضافة للجانبين ويعزز التكامل بين البلدين في مجال الطاقة.

من جانبه، أعرب السفير العراقي عن تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والنفطي مع مصر، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء العراقي يولي اهتمامًا وأولوية كبيرة لتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة، وفي مقدمتها مصر.

واستعرض اللقاء نشاط الشركات المصرية العاملة في العراق، إنبي وصان مصر وبترومنت ومساهمتهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وقطاع النفط، إلى جانب تنامي مشاركة قطاع البترول المصري في أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج بالعراق، حيث دخلت الهيئة المصرية العامة للبترول بحصة مشاركة بنسبة 5% في حقل عكاس العراقي للغاز، أحد أكبر حقول الغاز بالعراق، فضلًا عن مشاركتها القائمة في القطاع رقم 9 وحقل سيبا، مع شركة يونايتد إنرجي جروب.

حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندسة عبير الشربيني، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني للوزير، والمستشار عمر مطارد، مستشار السفارة العراقية بالقاهرة.