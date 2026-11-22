كشف المخرج أمير رمسيس عن تفاصيل مشروعاته الفنية المقبلة، إذ يستعد للتحضير لمسلسل «قبل الفرح بيوم»، إلى جانب فيلم «مواطنون شرفاء»، الذي انتهى من كتابته بالتعاون مع السيناريست محمد عبد القادر.

وأوضح أمير رمسيس، في لقاء خاص مع موقع «صدى البلد»، أنه ينتظر انتهاء موسم دراما رمضان للبدء في التحضير لمسلسل «قبل الفرح بيوم»، مشيراً إلى أن فيلم «مواطنون شرفاء» قد يستغرق بعض الوقت قبل تنفيذه، نظراً لطبيعته الإنتاجية.

وأضاف أن الفيلم يجري التحضير له من خلال إنتاج مشترك مع المنتج الألماني المصري إبراهيم نشأت، صاحب فيلم «هوليوود جيت»، موضحاً أنهما يعملان حالياً على توفير التمويل اللازم للمشروع.

أمير رمسيس يشيد بأفلام الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة

وأشاد أمير رمسيس باختيارات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكداً أنها من أقوى الاختيارات التي شهدتها المهرجانات السينمائية في المنطقة خلال الفترة الأخيرة، سواء على مستوى الأفلام التي حققت نجاحاً في مهرجانات دولية أو الأعمال التي تقدم عروضها الأولى.

وتوقف رمسيس عند عدد من الأفلام التي لفتت انتباهه، من بينها «المحبوب»، و«هيسل 85»، الذي يتناول حادثة مرتبطة بمباراة كرة قدم في بلجيكا عام 1985، مشيراً إلى أن العمل يحمل جانباً إنسانياً قد يلامس مشاعر الجمهور المصري بسبب ارتباطه بواقعة مشابهة عاشها كثيرون.

كما أشاد بفيلم «المينوتور» للمخرج الروسي أندريه زفياغينتسيف، واعتبره من أقوى أفلام المهرجان بالنسبة له، إلى جانب الفيلم المغربي «فراولة» للمخرجة ليلى المراكشي، والذي وصفه بأنه خطوة جديدة ومهمة في مسيرتها.

وأبدى إعجابه أيضاً بفيلم «البرانية»، مشيراً إلى أنه يقدم تجربة مختلفة عن المعتاد في السينما المصرية، خاصة مع مشاركة ممثلين غير محترفين يخوضون تجربة التمثيل للمرة الأولى، وهو ما يعكس أهمية إتاحة الفرصة أمام تجارب سينمائية خارج الصندوق.

أمير رمسيس يتحدث عن فيلم «الشبيه»

وعن فيلم «الشبيه»، الذي يتناول ظاهرة أشباه الفنانين المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال أمير رمسيس إنه لم يشاهد العمل بعد، لكنه كان يرى منذ بداية انتشار هذه الظاهرة أن السينما يجب أن تتوقف أمامها، خاصة مع تحولها إلى ظاهرة مجتمعية واهتمام الجمهور بها، معرباً عن حماسه لمشاهدة الفيلم.

أفلام يتمنى أمير رمسيس إعادة ترميمها

وعن الأفلام التي يتمنى إعادة ترميمها، أشار أمير رمسيس إلى أن أعمالاً كثيرة من فترة التسعينيات تستحق إعادة اكتشافها، موضحاً أن ظروف الإنتاج في تلك المرحلة أثرت على حالة النيجاتيف الخاص بعدد من الأفلام.

وذكر من بينها «ليه يا بنفسج» للمخرج رضوان الكاشف، و«القبطان» للمخرج سيد سعيد، و«رومانتيكا» للمخرج زكي فطين عبد الوهاب، مؤكداً أنها أعمال مهمة في تاريخ السينما المصرية الحديث ويتمنى أن تحظى بفرصة الترميم والعرض من جديد.