أمير رمسيس: اختلفت فكريًا وسياسيًا مع أشرف زكي لكن أثق في مواقفه وحرصه على أبناء النقابة

أكد المخرج أمير رمسيس ثقته الكاملة في نزاهة الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، مشددًا على أن أي اتهامات تمس نزاهته أو حرصه على مصالح أعضاء النقابة تفتقر إلى المصداقية، ولا تعكس ما لمسه بنفسه من مواقف وممارسات.

وأوضح أنه سبق أن اختلف مع أشرف زكي فكريًا وسياسيًا، كما تباينت وجهات نظرهما في عدد من الملفات المتعلقة بالفنانين وفرص العمل المتاحة لغير أعضاء النقابة، إلا أن الحوار المتبادل والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة أسهما في الوصول إلى قناعات مشتركة في العديد من المسائل.

وأضاف رمسيس في تصريحات خاصة أن ما يؤكده عن أشرف زكي هو حرصه على جميع أبناء النقابة، دون تمييز بين صغير وكبير، أو بين من يتفقون معه ومن يختلفون في الرأي، مشيرًا إلى أنه عاين بنفسه احترامه للمختلفين معه، واهتمامه بالتدخل عند ظهور أي مشكلة تمس أحد أعضاء النقابة.

وأعرب عن ثقته في أشرف زكي ومجلس إدارة النقابة، مؤكدًا أن مواقفه التي شاهدها عن قرب تجعله مطمئنًا إلى نزاهته وحرصه على أداء مسؤولياته، واصفًا الاتهامات المتداولة بأنها مجرد فقاعة لا تستند، من وجهة نظره، إلى ما يعرفه عن الرجل وتاريخه في العمل النقابي.