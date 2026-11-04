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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإعدام شنقًا لـ3 متهمين بتجارة الحشيش في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أسدلت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين محيي أبو كريشة وعمرو مكي، وبأمانة سر طه حسين وماجد أمين، الستار على قضية اتهام 3 أشخاص بإحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وحيازة أداة حادة «مشرط» دون مسوغ قانوني، بدائرة مركز المراغة، بعدما قضت بمعاقبتهم بالإعدام شنقًا، مع إلزامهم بالمصروفات ومصادرة المضبوطات.

تفاصيل اتهام 3 أشخاص بالاتجار في الحشيش بالمراغة

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر عام 2025، عندما كشفت التحقيقات عن اتهام 3 أشخاص بحيازة مواد مخدرة داخل نطاق مركز المراغة بمحافظة سوهاج، بقصد الاتجار والترويج، إلى جانب حيازة أداة تستخدم في أعمال القطع دون سند قانوني يبرر وجودها بحوزتهم.

وضمت قائمة المتهمين «م. أ»، 35 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، و«م. م»، 25 عامًا، حاصل على دبلوم صنايع، و«ع. أ»، 41 عامًا، لا يعمل، حيث أسندت إليهم النيابة العامة إحراز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار، فضلًا عن حيازة مشرط دون مسوغ قانوني.

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، ووجهت للمتهمين الاتهامات الواردة بأوراق القضية، قبل إحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج، لمباشرة محاكمتهم والفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم.

وبعد نظر القضية وفحص أوراقها، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالإعدام شنقًا، مع إلزامهم بالمصروفات ومصادرة المضبوطات، لتنتهي بذلك إجراءات المحاكمة أمام محكمة الجنايات وفقًا للحكم الصادر.

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