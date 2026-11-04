محافظ سوهاج يتدخل لإنهاء إجراءات مواطن معطلة بالمركز التكنولوجي

وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بسرعة بحث أسباب تأخر استخراج رخصة أحد المواطنين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي شرق سوهاج، وإعداد مذكرة تفصيلية توضح أسباب هذا التأخير بشكل فوري.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها محافظ سوهاج، يرافقه كمال سليمان، نائب المحافظ، لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المركز التكنولوجي لحي شرق.

محافظة سوهاج

وأثناء تفقد المحافظ لانتظام العمل، رصد شكوى من أحد المواطنين بشأن تعطل إجراءات رخصته، وعلى الفور أصدر اللواء طارق راشد توجيهاته باصطحاب المواطن إلى مكتب رئيس الحي لبحث المشكلة وحلها فورًا دون أي إبطاء، قائلًا بحسم: "المواطن قاعد معانا لغاية ما يأخذ الرخصة".

وشدد المحافظ، خلال جولته، على أن المراكز التكنولوجية أُنشئت بالأساس لتبسيط الإجراءات والقضاء على الفساد الإداري والسرعة في إنجاز المعاملات.

وأكد أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تعطيل لمصالح المواطنين في أي جهة تنفيذية بالمحافظة، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات حكومية متميزة وسريعة للمواطن السوهاجي.