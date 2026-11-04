حي ثان الإسماعيلية يواصل حملات النظافة ورفع الإشغالات بعرايشية مصر

تابعت المهندسة سعدية حجاب، رئيس حي ثان الإسماعيلية، أعمال القطاعات الخدمية بنطاق الحي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود تحسين البيئة والارتقاء بمستوى النظافة العامة.

وشملت الأعمال حملة نظافة ورفع قمامة ومخلفات وتفريغ الصناديق بجوار سور مستشفى الأورام، بتقاطع شارعي المستشفى والبحيرة بمنطقة عرايشية مصر، إلى جانب رفع كفاءة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب النجيلة وتقليم الأشجار ونظافة ميدان السنترال.

كما تضمنت المتابعة المرور الميداني للتأكد من رفع الإشغالات بميدان سوق الجمعة، وبجوار سور كنيسة الأنبا بولا بشارع الثلاثيني، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية.