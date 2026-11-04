المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا مع إجيماك لإنشاء محطة محولات غرب المنصورة

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة إجيماك لإنشاء محطة محولات غرب المنصورة بجهد ١١/٦٦ ك.ف وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية.

مثل شركة إجيماك في توقيع العقد المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس الإدارة وشهد مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي والمهندس مصطفى حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي و المحاسب عادل عبد المعطي مدير الإدارة المالية للمشروعات.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب شركة إجيماك المهندسة حنان فهمي مستشار رئيس الشركة للمحطات والمهندس إيهاب عبد الله مدير عام مبيعات الجهد العالي والمهندس أحمد الحبيبي مدير عام المحطات والمهندس سامي موسى مدير عام الإدارة المدنية والمشروعات.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء الدلتا إنشاء محطة محولات غرب المنصورة بجهد ١١/٦٦ ك.ف بهدف تدعيم التغذية الكهربائية بالمنطقة ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال بما يسهم في تعزيز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ١٢ شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق تواصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات الوزير الدكتور محمود عصمت تنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة الزيادة المستمرة في الأحمال بما يضمن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.