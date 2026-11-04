قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إنجاز عالمي جديد.. المتحف المصري الكبير يحصد جائزة "بايستوم 2026" للسياحة الأثرية بإيطاليا
رغم اعتراض السكان.. ترامب يحصل على الضوء الأخضر لبناء قوس نصر ضخم في واشنطن
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026
البرميل تجاوز 100 دولار.. إرتفاع العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين
أبو العروسة.. فرحة ورقص محمد بركات بعد رؤية ابنته بفستان الزفاف
موعد صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر نوفمبر بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه
سعر الواحد 500 يورو.. إحباط محاولة تهريب 3 آلاف عنكبوت من بيرو إلى ألمانيا
رونالدو يرفض خوض مباراة وداعية مع منتخب البرتغال رغم تمسك الاتحاد بتكريمه
تقارير: الضربة الأمريكية المحتملة علي إيران محدودة وتقتصر على مواقع نووية
زلزال ديموغرافي في الصين.. عزوف عن الزواج يهدد مستقبل المواليد ويسجل رقما غير مسبوق منذ 18 عاما
نائب جمهوري: أعتزم طرح التصويت على عزل وزير الحرب الأمريكي فور عودة الكونجرس للانعقاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدًا مع إجيماك لإنشاء محطة محولات غرب المنصورة

خلال التوقيع
خلال التوقيع
وفاء نور الدين

وقعت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقدًا مع شركة إجيماك لإنشاء محطة محولات غرب المنصورة بجهد ١١/٦٦ ك.ف وذلك في إطار جهود الشركة لتطوير الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية.

مثل شركة إجيماك  في توقيع العقد المهندس أسامة عبد الله رئيس مجلس الإدارة وشهد مراسم التوقيع من جانب الشركة المصرية لنقل الكهرباء المهندس أحمد فتحي رئيس قطاعات المشروعات المركزية والمهندس تهامي ربيع رئيس قطاع المشروعات المركزية للجهد العالي والمهندس مصطفى حميدة مدير عام مشروعات محطات محولات الجهد العالي و المحاسب عادل عبد المعطي مدير الإدارة المالية للمشروعات.

كما شهد مراسم التوقيع من جانب شركة إجيماك المهندسة حنان فهمي مستشار رئيس الشركة للمحطات والمهندس إيهاب عبد الله مدير عام مبيعات الجهد العالي والمهندس أحمد الحبيبي مدير عام المحطات والمهندس سامي موسى مدير عام الإدارة المدنية والمشروعات.

ويتضمن العقد التابع لمنطقة كهرباء الدلتا إنشاء محطة محولات غرب المنصورة بجهد ١١/٦٦ ك.ف بهدف تدعيم التغذية الكهربائية بالمنطقة ومجابهة الزيادة المتوقعة في الأحمال بما يسهم في تعزيز استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتبلغ مدة تنفيذ المشروع ١٢ شهرًا من تاريخ توقيع العقد.

وأكدت المهندسة منى رزق تواصل  الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتوجيهات  الوزير الدكتور محمود عصمت تنفيذ مشروعات تطوير وتدعيم الشبكة القومية الموحدة ورفع كفاءتها التشغيلية ومواكبة الزيادة المستمرة في الأحمال بما يضمن استقرار واستدامة التغذية الكهربائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الشركة المصرية لنقل الكهرباء محطة محولات غرب المنصورة الشبكة القومية كهرباء الدلتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادة الادخار من البنك الأهلي

بعائد 22%.. كيف تختار شهادة الادخار الأنسب لاحتياجاتك المالية من البنك الأهلي 2026؟

طائرة يوم القيامة

طائرة يوم القيامة تظهر في سماء أمريكا.. تحرك غامض لطائرة ترامب القادرة على مواجهة حرب نووية

مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

حقيقة الصرف المبكر.. الجدول الرسمي لموعد مرتبات شهرى نوفمبر وديسمبر 2026

وزير التعليم العالي

التعليم العالي تعلن خطة لزيادة دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خلال 3 سنوات

حسام حسن

هل يقود محمد صلاح المنتخب أمام مالاوي؟.. مفاجآت يكشفها شوبير عن أزمة حسام حسن والمنتخب

وزير الصحة

1700 جنيه للأطباء.. الصحة تعلن البدء في تحسين دخل الكادر الطبي ضمن توصيات منتدى «مصر 2026»

حالة الطقس

منخفض جوي وأمطار.. انتهاء الموجة الحارة وبداية الطقس شبه الشتوي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"مين هايمسك إيدي في فرحي؟".. الرئيس السيسي يستجيب لنداء ابنة الشهيد محمد سعد مصطفى عياد

ترشيحاتنا

إسعاف

مصرع 3 شباب وإصابة رابع في تصادم موتوسيكلين بطوخ

المتهمين

راكبين توك توك.. القبض على شخصين سرقا جوالين أسمنت بسوهاج

طلق نارى

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بقرية الفاوية بدشنا شمال قنا

بالصور

تحذير لمرضى السكري مرض صامت يصيب الكبد يتطور إلى تليف وفشل كبدي.. أسبابه وطرق الوقاية

كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟
كيف يؤثر السكري على صحة الكبد؟

علاج جيني جديد يغير مستقبل الزهايمر.. تعديل الجين المرتبط بزيادة خطر الإصابة

ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟
ما علاقة جين APOE4 بزيادة خطر الإصابة بألزهايمر؟

بجمبسوت.. هاندا أرتشيل تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

فيديو

إليسا

بعد ساعتين من طرحها.. «هبطل أحب» لإليسا تدخل الترند بتوقيع نادر عبد الله وتامر عاشور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد