تموين مطروح يضبط 6750 لترًا من الزيوت المستعملة فى حملة مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة مطروح حملة رقابية مكبرة على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الزيوت المستعملة ، إلى جانب تحرير عدد من المحاضر لمخالفات المخابز البلدية.

جاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، بتكثيف الرقابة على الأسواق ومتابعة الأسعار وجودة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرت الحملة تحت إشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بمطروح، والمقدم محمود الطوخي، رئيس مباحث التموين، والدكتور عمرو بخيت، وكيل المديرية، وبمشاركة رجال الضبط القضائي بالمديرية ومباحث التموين والإدارات التموينية.

ضبط زيوت مستعملة

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 6750 لترًا من الزيوت المستعملة، ، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بالمخابز البلدية، ومحضر واحد لعدم نظافة أدوات العجن والرغف.

وأكدت مديرية التموين بمطروح استمرار الحملات الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، للتأكد من جودة رغيف الخبز، وضبط الأسعار، ومواجهة المخالفات التموينية، وحماية حقوق المواطنين.