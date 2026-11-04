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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بـ550 مليون جنيه.. “النعماني” يتابع سير أعمال إنشاء مبنى المعامل المركزية بجامعة سوهاج الأهلية

جانب من جولة رئيس جامعة سوهاج
جانب من جولة رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تابع الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج الأهلية، الموقع العام لمبنى المعامل المركزية بالجامعة، لمتابعة مستجدات الأعمال الإنشائية والوقوف على ما تم إنجازه من أعمال بالمبنى.

وأوضح الدكتور حسان النعماني أن مبنى المعامل المركزية يُعد أحد الصروح التعليمية المهمة بالجامعة، حيث يتم بناءه على مساحة 3540 متر مربع و يضم 80  معمل تخصصي يخدم كليات الجامعة ما بين معامل العلوم الطبية  وعلوم اساسية وهندسة وحاسبات ومعامل اللغات والاعلام، بطاقة استيعابية تتجاوز 2700 طالب وطالبة.

جامعة سوهاج

وبتكلفة إجمالية لتجهيزه تتخطى 550 مليون جنيه بالجهود الذاتيه، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الجانب التطبيقي والتدريب العملي للطلاب.

وأكد النعماني حرص الجامعة على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة التي تضمن سير العملية التعليمية بكفاءة، وتتيح للطلاب تطبيق ما يدرسونه داخل القاعات الدراسية بصورة عملية.

وأشار إلى أن الاهتمام بالتدريب العملي يمثل أحد الركائز الأساسية في إعداد خريج مؤهل وقادر على تلبية متطلبات سوق العمل.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين عبد الحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن مبنى المعامل المركزية سيخدم طلاب مختلف كليات الجامعة، من خلال إتاحة الفرصة لهم لإجراء التجارب والتطبيقات المعملية في بيئة مجهزة، بما يعزز فهمهم للمقررات الدراسية ويربط بين الجانبين النظري والعملي.

وأضاف الدكتور طلعت علي عميد كليه الهندسه، أنه تم الانتهاء من مرحلة الاساسات وجاري البدء في الهيكل الخرساني للمبنى، مشيرة إلى استمرار العمل لاستكمال باقي مراحل التنفيذ وفقًا للمخطط المحدد.

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