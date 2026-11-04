قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السود والمثليين والسكان الأصليين.. نتائج تاريخية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس
رئيس الوزراء يستعرض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس في "منتدى مصر" في ملف الحماية الاجتماعية
عبد الغني والشرقاوي يجريان مقابلات لاختيار المتقدمين لإدارة الامتحانات بالمعاهد الأزهرية
رئيس الوفد الفلسطيني: الشعب الفلسطيني يواجه عدوانًا شاملًا.. ونشكر الرئيس السيسي على دعمه للقضية
نبيل فهمي لـ وزراء الإعلام العرب: يجب تكثيف الدعم للقضية الفلسطينية لفضح جرائم الاحتلال
ترامب يعترف: إيران من أسباب سقوط الجمهوريين في انتخابات الكونجرس
صفعة لترامب.. عودة الديمقراطيين إلى تكساس بعد 38 عاما من سيطرة الجمهوريين
خاص | الأهلي يجدد طلبه بشأن استدعاء حكام أجانب لمباراة بيراميدز
أمهات مصر: تكريم الرئيس السيسي للطالبة ميار عثمان يؤكد دعمه ورعايته للمتميزين
مصطفى شوبير ومهدي سليمان ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس في أفريقيا 2026
الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ويطلع على استراتيجية تطوير الهيئة
خامنئي: المشهد في المنطقة لا سيما مضيق هرمز كشف زيف أسطورة أمريكا التي لا تقهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صفعة لترامب.. عودة الديمقراطيين إلى تكساس بعد 38 عاما من سيطرة الجمهوريين

جيمس تالاريكو
جيمس تالاريكو
ناصر السيد

فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية تكساس، منهياً بذلك غياباً طال أمده استمر 38 عاماً في هذا المعقل الجمهوري، وموجهاً ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تغلب تالاريكو على الجمهوري كين باكستون، المدعي العام للولاية والحليف المقرب للرئيس الأمريكي، في واحدة من أكثر المنافسات ترقباً ضمن انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونجرس، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وحقق الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس في صفعة قوية لأجندة ترامب، مسجلين نتيجة مذهلة فيما وُصف بـ "الموجة الزرقاء" التي توقعها الكثيرون في أنحاء البلاد. 

وحتى الآن، ضمن الديمقراطيون 54 مقعداً في مجلس الشيوخ (كانوا بحاجة إلى 51 مقعداً لاستعادة الأغلبية) و225 مقعداً في مجلس النواب (كانوا بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على المجلس). ولا تزال النتائج في بعض السباقات الانتخابية، وتحديداً في ولاية ألاسكا، قيد الانتظار.

صفعة قوية لترامب عودة الديمقراطيين إلى تكساس سيطرة الجمهوريين جيمس تالاريكو مجلس الشيوخ الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أيلون ماسك

حقيقة اقتراح «إيلون ماسك» إنشاء تطبيق لسداد ديون البسطاء على نفقة المليارديرات

الكونجرس

رسميًا.. الديمقراطيون يفوزون بمجلس النواب الأمريكي بأغلبية عريضة

الذهب

الذهب يتخطى عتبة 4000 دولار مجددا بعد نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي

علم الاتحاد الأوروبي

أوروبا تطلب من مواطنيها الاستعداد لـ72 ساعة دون مساعدة

استقالة وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي

استقالة وزير النقل الإسباني بعد حادث تصادم قطارين في توليدو ومصرع 69 شخصًا

محمد صلاح

محمد صلاح في المقصورة.. موعد مباراة ليفربول أمام «فنربخشة» في دوري أبطال أوروبا

الذهب

دون الـ 50 ألفا مجددا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بالأسواق

أوباما وترامب

رسالة من الشعب الأمريكي.. أول تعليق من أوباما بعد الهزيمة الساحقة لحزب ترامب

ترشيحاتنا

ندوة الاحتفاء بالمسرح الروماني

مهرجان شرم الشيخ الدولي يحتفي بالمسرح الروماني

الهام شاهين

إلهام شاهين تنشر رسائل الدعم بعد أزمتها الأخيرة: لا أحد فوق القانون

سهير المرشدي

سهير المرشدي: تكريمي في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ميلاد جديد بالنسبة ليl خاص

بالصور

لماذا نشعر بالراحة عند ترتيب المنزل والتخلّص من الفوضى؟ .. السر وراء تحسّن المزاج

المنزل
المنزل
المنزل

هل غسل الشعر يوميًا يُسبّب زيادة تساقطه؟ .. احذري هذه الأخطاء

غسل الشعر
غسل الشعر
غسل الشعر

مثل الكافيهات .. طريقة عمل الكاكاو الساخن برغوة كثيفة

رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن
رغوة الكاكاو الساخن

لماذا تشعر بالجوع بعد تناول وجبة كبيرة؟ .. أسباب غير متوقعة وراء عدم الشبع

الجوع
الجوع
الجوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل أصبح التريند مفتاح الفرص؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ماعت حور نفرو رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أوهام الخصومات الكبرى

د. منال إمام - كاتبة ومؤرخة

د. منال إمام تكتب: نعيش معًا.. لكن هل ما زلنا نتواصل؟

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: صناع محتوى ( نعم ) .. مؤثرين ( أشك !)

المزيد