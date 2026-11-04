صفعة لترامب.. عودة الديمقراطيين إلى تكساس بعد 38 عاما من سيطرة الجمهوريين

فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية تكساس، منهياً بذلك غياباً طال أمده استمر 38 عاماً في هذا المعقل الجمهوري، وموجهاً ضربة قوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقد تغلب تالاريكو على الجمهوري كين باكستون، المدعي العام للولاية والحليف المقرب للرئيس الأمريكي، في واحدة من أكثر المنافسات ترقباً ضمن انتخابات التجديد النصفي التي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونجرس، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وحقق الديمقراطيون السيطرة على الكونجرس في صفعة قوية لأجندة ترامب، مسجلين نتيجة مذهلة فيما وُصف بـ "الموجة الزرقاء" التي توقعها الكثيرون في أنحاء البلاد.

وحتى الآن، ضمن الديمقراطيون 54 مقعداً في مجلس الشيوخ (كانوا بحاجة إلى 51 مقعداً لاستعادة الأغلبية) و225 مقعداً في مجلس النواب (كانوا بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على المجلس). ولا تزال النتائج في بعض السباقات الانتخابية، وتحديداً في ولاية ألاسكا، قيد الانتظار.