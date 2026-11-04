السودان يطرح 8 مطالب لتطوير الإعلام العربي ويطالب بإغلاق مؤسسات إعلامية

أكد ممثل السودان خلال أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الإعلام العرب، أهمية تطوير منظومة الإعلام العربي وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الإعلامية لمواجهة التحديات الراهنة، مشددًا على أن دور الإعلام لم يعد مقتصرًا على نقل الأخبار، بل امتد إلى تشكيل الوعي وحماية الهوية والدفاع عن قضايا الأمة.

وأوضح أن مواجهة التضليل والشائعات والتطرف تتطلب استراتيجية إعلامية عربية موحدة، توظف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على القيم المهنية والأخلاقية.

واستعرض 8 مطالب لتطوير العمل الإعلامي العربي، أبرزها تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات، وتبادل الخبرات والتدريب والإنتاج الإعلامي، وتطوير القدرات في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودعم الصحافة الورقية والإعلام التقليدي، وتفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، وتعزيز حضور المحتوى العربي دوليًا.

وأعلن رفض السودان استخدام أراضيه من جانب أي وسيلة إعلامية عربية أو أجنبية للإساءة إلى رموز وقيادات الدول والشعوب، مطالبًا مجلس وزراء الإعلام العرب بالعمل على إغلاق بعض المؤسسات الإعلامية التي قال إنها تستهدف رموز وقيادات الدول، مشيرًا إلى مطالب مماثلة طُرحت في العراق.