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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء يشارك في إطلاق الشبكة العربية لبيانات الهجرة بجامعة الدول العربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

شارك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في فعاليات إطلاق الشبكة العربية لبيانات الهجرة، التي أطلقتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، خلال يومي  27 و28 أكتوبر 2026،  بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، في خطوة تعزز التعاون الإحصائي العربي وتدعم تطوير منظومة بيانات الهجرة بالمنطقة.

وذلك بحضور ممثلي الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية المعنية بملف الهجرة بالدول العربية.

توقيع واعتماد خطة العمل للشبكة العربية

وشهدت الفعاليات توقيع واعتماد خطة العمل للشبكة العربية لبيانات الهجرة للفترة (2026–2028)، لتكون بمثابة إطار إقليمي دائم للتعاون الفني وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال إنتاج وتطوير بيانات الهجرة، بما يسهم في توفير بيانات إحصائية دقيقة وموثوقة تدعم رسم السياسات واتخاذ القرارات المستندة إلى الأدلة.

وتُعد الشبكة العربية لبيانات الهجرة آلية إقليمية للتعاون الفني تقودها الدول العربية، وتجمع للمرة الأولى الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات الحكومية المعنية ببيانات الهجرة في الدول العربية الاثنتين والعشرين، ضمن إطار مؤسسي مشترك يستهدف تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود في هذا المجال.

وفي هذا السياق، أكد اللواء مهندس أكرم أحمد الجوهري، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إطلاق الشبكة يمثل خطوة محورية  نحو تعزيز التكامل الإحصائي العربي، وتطوير آليات العمل المشترك في مجال بيانات الهجرة، مشيرًا إلى أن توافر البيانات الدقيقة والشاملة يُعد ركيزة أساسية لفهم أنماط الهجرة وتطوراتها، وتوفير المؤشرات اللازمة لدعم متخذي القرار ووضع السياسات المناسبة.

وأضاف أن مشاركة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في هذه المبادرة تعكس حرص مصر على دعم منظومة العمل الإحصائي العربي، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية، والمساهمة في تطوير قواعد البيانات والمؤشرات الإحصائية المتعلقة بالهجرة، بما يعزز من جودة البيانات وقابليتها للمقارنة على المستوى الإقليمي.

ومن جانبها، أوضحت  الوزير المفوض عبير الجلاهمة، مديرة إدارة الإحصاء وقواعد البيانات بجامعة الدول العربية، أن إطلاق الشبكة يمثل محطة هامة في مسيرة العمل الإحصائي العربي المشترك، باعتبارها أول منصة إقليمية دائمة متخصصة في بيانات الهجرة، تقودها الدول العربية وتنطلق من أولوياتها واحتياجاتها، بما يسهم في بناء منظومة إحصائية عربية مشتركة تخدم صانعي القرار وتعكس واقع المجتمعات العربية.

كما أكد السيد  جستن ماكديرموت، نائب المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن إطلاق الشبكة يمثل بداية مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي القائم على الثقة وتبادل المعرفة والملكية الوطنية والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الدول العربية والشركاء المعنيين لتعزيز توافر بيانات الهجرة وتحسين جودتها واستخدامها.

وجاء إطلاق الشبكة في ختام لقاء كبار المسؤولين حول تعزيز بيانات الهجرة في المنطقة العربية، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من 13 دولة عربية هي: مصر ، المملكة العربية السعودية ، قطر ،الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، المغرب ، موريتانيا  ، العراق  ، ليبيا ، السودان ، واليمن 

وشهد اللقاء مناقشة أولويات العمل المشترك في مجال بيانات الهجرة، وتبادل الرؤى والخبرات بشأن التحديات المرتبطة بإنتاج البيانات وإتاحتها، إلى جانب المساهمة في إعداد خطة العمل الأولى للشبكة، تمهيدًا لاعتمادها خلال حفل الإطلاق.

ويأتي إطلاق الشبكة العربية لبيانات الهجرة تأكيدًا لأهمية تعزيز التعاون بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والجهات المعنية بملف الهجرة، وتطوير منظومة إحصائية عربية متكاملة تسهم في توفير بيانات موثوقة وقابلة للمقارنة، بما يدعم التخطيط ووضع السياسات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

الدول العربية الأجهزة الإحصائية الوطنية بيانات الهجرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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