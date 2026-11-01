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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

7.2 % نسبة انخفاض أعداد العاملين الأجانب في مصر عام 2025

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
آية الجارحي

 أصـدر الجـهـاز المركزي للـتعـبئـة الـعـامـة والإحصـاء الـيـوم  الاحد  المـوافـق   1 /    11  / 2026 " النشرة السنوية للعاملين الأجانب في مصر بالقطاع الحكومى والقطاع العام/الاعمال العام والقطاع الخاص عام 2025".


العـاملين الأجانب في مصر 

بلغ إجمالي عـدد العـاملين الأجانب في مصر 21973 أجنبى (511 أجنبى منهم يعملون في القطاع الحكومى والقطاع العام والأعمال العام، 21462 أجنبى في القطاع الخاص)، مقابل 23683 لعام 2024 بنسبة إنخفاض قدرها 7.2%.

الأجانب في مصر من الدول الأوروبية 
            


    تمثل الدول الأوروبيـة العدد الأكبر مــن إجمالي عدد العاملين الأجانب في مصر عـام 2025 حـيث بلغ 10260 أجنبي بنسبة 46.7٪، تليهـا الـدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 6801 أجنبـي بنسبة 31٪  بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا - نيوزيلاندا - ... الخ) أقل الأعداد حـيث بلـغ عددهم 122 أجنبي فـقط بنسبة 0.6٪.

 العاملين الأجانب من المديرين 


    يمثل كبار المسؤولين والمديرون العدد الأكبر من إجمالي الأجانب العاملين بحوالي 7386 أجنبي بنسبة 33.6%، يليهم الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) بعدد 5435 أجنبي بنسبة 24.7%، ثم الحرفيون ومن إليهم بعدد 3893 أجنبي بنسبة 17.7%.


إلا أن هذا التوزيع يختلف عند المقارنة بين قطاعات العمل؛ حيث يتصدر الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) المهن بالقطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام بعدد 349 أجنبي (بنسبة 68.3% من إجمالي القطاع الحكومي)، يليهم كبار المسؤولين والمديرون بعدد 102 أجنبي بنسبة 20%، ثم الحرفيين ومن إليهم بعدد 11 أجنبى بنسبة 2.1%، في حين يعكس القطاع الخاص والاستثماري النمط الإجمالي العام، حيث يتصدره كبار المسؤولين والمديرون بعدد 7284 أجنبي (بنسبة 33.9% من إجمالي القطاع الخاص)، يليهم الأخصائيون بعدد 5086 أجنبي بنسبة 23.7% ،  ثم الحرفيون ومن إليهم بعدد 3882 أجنبي بنسبة  18.1%.

الأجانب في مصر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء القطاع الحكومى القطاع العام الأعمال العام الدول الأوروبية

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