الإحصاء تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الرمضانية «مصر في أرقام 2026»

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين الموافق 19/10/2026 أسماء الفائزين في المسابقه الرمضانية السنوية «مصر في أرقام 2026»، التي ينظمها الجهاز للعام الثاني عشر على التوالي بالتعاون مع الإذاعة المصرية – إذاعة البرنامج العام.

وتهدف المسابقة، التي تُعد امتدادًا لشراكة إعلامية ممتدة، إلى تبسيط المؤشرات الإحصائية وإتاحتها للجمهور، اتساقًا مع البرنامج اليومي الذي تبثه إذاعة البرنامج العام تحت عنوان «مصر في أرقام»، والذي يستعرض المؤشرات الاقتصادية والديموغرافية التي يصدرها الجهاز، بما يسهم في إحاطة المواطنين بواقع المجتمع المصري ودعم الوعي الإحصائي لديهم.

وتأتي هذه الجهود انطلاقًا من مكانة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة الرسمية المعنية بإصدار البيانات والإحصاءات للدولة المصرية، ودوره الأساسي في توفير قواعد بيانات دقيقة وموثوقة تُبنى عليها خطط التنمية، وتسهم في عمليات صنع القرار ورسم السياسات العامة.

وقد شهدت مسابقة هذا العام تفاعلًا جماهيريًا واسعًا ومشاركة مكثفة من المواطنين، بما يعكس تنامي الوعي بأهمية الإحصاءات الرسمية كأداة رئيسية لفهم الواقع وتفسيره. وقد أُجري السحب إلكترونيًا لاختيار الفائزين بكل شفافية وموضوعية، عقب الانتهاء من أعمال فرز إجابات المشاركين ومراجعتها.

ويتقدم الجهاز بخالص التهنئة لجميع الفائزين، معربًا عن تقديره لمشاركة المواطنين، ومؤكدًا التزامه بمواصلة رسالته التوعوية وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الإعلامية الوطنية لنشر الثقافة الإحصائية وترسيخ قيم الشفافية والاعتماد على المعلومة الدقيقة.

وللاطلاع على أسماء الفائزين في المسابقة، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عبر الرابط التالي: www.capmas.gov.eg