مواعيد الاختبارات الإلكترونية لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف|رابط الاستعلام

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إتاحة الاستعلام عن مواعيد الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين في مسابقة التعاقد مع عدد (8000) معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف وذلك بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي).

وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن مواعيد الامتحانات متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg ⁠

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.