أطلق شاب مصري مبادرة شبابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم «رجالة الفجر»، بهدف تشجيع الشباب والرجال على الانتظام في أداء صلاة الفجر جماعة داخل المساجد، اقتداءً بالمبادرات المشابهة التي شهدتها الجزائر والمغرب.

وقال صاحب المبادرة، في مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي: «هنطلق في مصر حملة رجالة الفجر اقتداءً بالجزائر والمغرب.. إحنا مش أقل منكم»، داعيًا الشباب إلى المشاركة في الحملة والحرص على أداء صلاة الفجر جماعة بالمساجد.

وأوضح أن المبادرة تستهدف نشر ثقافة الالتزام بصلاة الفجر، وتحفيز أكبر عدد من الشباب والرجال على الانتظام فيها، مؤكدًا أهمية تجربة أثر المواظبة على الصلاة في الأخلاق والسلوك والحياة اليومية.

وأشار إلى أن الحملة تسعى إلى تحويل الفكرة إلى نشاط جماعي ينتشر في مختلف المحافظات، من خلال تجمع المشاركين في المساجد لأداء صلاة الفجر، بما يعزز روح الالتزام والتعاون بينهم.

وتفاعل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الدعوة، معبرين عن تشجيعهم للفكرة، ومتمنين نجاح المبادرة وانتشارها في مختلف أنحاء مصر، لتصبح صلاة الفجر في جماعة عادة يومية لدى المزيد من الشباب.

