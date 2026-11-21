أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية قدمت دعمًا إنسانيًا كبيرًا للشعب الفلسطيني منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن 75% من المساعدات التي دخلت القطاع جاءت من مصر، وبتمويل من أموال المصريين ومؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري ومؤسسة حياة كريمة.

المساعدات الغذائية والطبية

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن مصر لم تتخلَّ عن الشعب الفلسطيني، وقدمت مختلف أشكال الدعم الإنساني والإغاثي، سواء من خلال المساعدات الغذائية والطبية أو الخيام والبطاطين، إلى جانب توفير العلاج للمصابين والمرضى الفلسطينيين.

وأضاف أن أكثر من 100 ألف فلسطيني تلقوا العلاج والرعاية الطبية، مؤكدًا أن المساعدات المصرية جاءت من أموال الشعب المصري ومن المؤسسات والجمعيات التي شاركت في جهود الإغاثة.

استمرار عمل اللجنة المصرية في قطاع غزة

وأشار إلى أن مصر لم تقتصر مساعداتها على إرسال المواد الغذائية والطبية، بل امتدت إلى توفير الوجبات الساخنة والمخابز خلال شهر رمضان، فضلًا عن استمرار عمل اللجنة المصرية في قطاع غزة حتى الآن، لتوفير الخيام والبطاطين والطعام وإنقاذ المتضررين من الحرب.

وشدد موسى على أن مصر تدرك مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتواصل تقديم الدعم له في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها، مؤكدًا أن القاهرة تقف إلى جانب الفلسطينيين وتدعم بقاءهم على أرضهم.