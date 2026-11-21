قالت هبة التميمي، مراسلة «القاهرة الإخبارية» في بغداد، إن الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية تواصل توسيع نطاق انتشارها في منطقة جرف النصر، بما يشمل مناطق صحراوية لم يسبق للقوات دخولها، وذلك للمرة الأولى منذ 12 عامًا.

وأضافت «التميمي»، خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الانتشار يأتي لسد الفجوات الأمنية الكبيرة في المنطقة، موضحة أن القوات المشاركة تضم الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش، بواقع لواءين من الحشد الشعبي، ولواء من الجيش، وآخر من الشرطة الاتحادية.

وأشارت إلى أن هذه القوات تمركزت في مختلف أنحاء منطقة جرف النصر، وفي جميع جهاتها وقطاعاتها، مؤكدة استمرار وجود الفرق والقطاعات الأمنية وانتشارها في المنطقة.

ولفتت إلى أن شرطة الطاقة ستدخل أيضًا إلى القطاعات الواقعة ضمن مسؤوليتها، موضحة وجود 12 فريقًا تابعًا لها في المنطقة، إلى جانب تمركز قوات الجيش داخل القطاع الخاضع لمسؤوليتها.