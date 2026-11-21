نظم الجناح الشبابي لحزب المؤتمر الوطني الهندي، أبرز أحزاب المعارضة في البلاد، احتجاجات أمام مكاتب شركة «ميتا» الأمريكية في مدينتي حيدر آباد ومومباي، اعتراضًا على إزالة حسابات تابعة للحزب من منصة «إنستجرام»، ومنح الشركة مهلة 7 أيام لإلغاء القيود المفروضة على حسابات المعارضة.

وقال الحزب، في بيان نشره اليوم، السبت، وأرفقه بمقاطع فيديو للاحتجاجات، إن أعضاء جناحه الشبابي نظموا التحركات يوم الجمعة، مطالبًا الشركة باحترام الدستور الهندي وعدم الاستجابة لما وصفه بأوامر تعسفية من حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وأضاف البيان أنه «لا يحق لأي شركة أن تقرر أي هندي له الحق في التحدث»، معتبرًا أن إزالة الحسابات تمثل تقييدًا لأصوات المعارضة.

وزعم حزب المؤتمر أن «ميتا» حجبت، في 19 نوفمبر، حسابي إنستغرام الخاصين برئيس الجناح الشبابي ومسؤول الحزب المشرف عليه، بناءً على أوامر من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأصدر الجناح الشبابي ما وصفه بـ«إنذار نهائي» مدته 7 أيام للشركة، مطالبًا برفع جميع القيود المفروضة على حسابات المعارضة والصحفيين وصناع المحتوى، فيما لم تصدر «ميتا» أي تعليق رسمي على الواقعة حتى الآن.

في المقابل، اتهم براديب بهانداري، المتحدث الوطني باسم حزب بهاراتيا جاناتا، أعضاء حزب المؤتمر باستهداف مكتب الشركة في حيدر آباد وتخريبه، والتفاخر بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال بهانداري إن ما وصفه بتخريب مكاتب الشركات الخاصة يعكس نموذج عمل حزب المؤتمر، مضيفًا أن الهند كانت، خلال فترة حكم الحزب، من بين الدول الخمس الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية.