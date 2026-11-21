دخل المغربي وليد الكرتي، لاعب وسط فريق بيراميدز، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري الإماراتي، في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، بعدما أصبح أحد العناصر المؤثرة في صفوف الفريق المصري.

وكشف مصدر خاص لموقع «صدى البلد» أن أحد الأندية الإماراتية البارزة يتابع موقف الكرتي مع بيراميدز، تمهيدًا لدراسة إمكانية التعاقد معه خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراته وإمكاناته الفنية، دون الكشف عن اسم النادي المهتم بالصفقة.

وأشار المصدر إلى أن إدارة النادي الإماراتي تتعامل مع الملف بسرية تامة، في ظل رغبتها في بحث إمكانية ضم اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا، والذي انضم إلى بيراميدز عام 2021 قادمًا من الوداد المغربي.

ويحظى الكرتي بمكانة مهمة داخل صفوف بيراميدز، بعدما نجح في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي، بفضل قدرته على الربط بين خطوط الفريق والمساهمة في بناء الهجمات، إلى جانب خبراته الكبيرة في المنافسات المحلية والقارية.

سجل حافل بالألقاب مع الأندية والمنتخب المغربي

ويمتلك وليد الكرتي مسيرة حافلة بالإنجازات، بعدما توج بالعديد من البطولات مع الوداد الرياضي وبيراميدز والمنتخبات المغربية، وجاء أبرزها كالتالي:

الدوري المغربي: 5 مرات مع الوداد الرياضي أعوام 2015 و2017 و2019 و2021 و2022.

دوري أبطال أفريقيا: مرتان، مع الوداد عام 2017 وبيراميدز عام 2025.

كأس السوبر الأفريقي: مرتان، مع الوداد عام 2018 وبيراميدز موسم 2025-2026.

كأس مصر: مرتان مع بيراميدز موسمي 2023-2024 و2025-2026.

كأس القارات الأفروآسيوية والمحيط الهادئ: مرة واحدة مع بيراميدز موسم 2025-2026.

بطولة أمم أفريقيا للمحليين: مرتان مع المنتخب المغربي عامي 2018 و2021.

كأس العرب: مرة واحدة مع المنتخب المغربي عام 2024.

وتعكس هذه الإنجازات القيمة الفنية والخبرة التي يمتلكها اللاعب المغربي، والتي جعلته محل اهتمام أحد أندية الدوري الإماراتي تمهيدًا للتحرك لضمه.