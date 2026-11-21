في إطار مبادرة «يوم للمواطن» كأحد مخرجات منتدى مصر 2026، وتنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز التواصل الميداني والمباشر مع المواطنين، والاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة لهم على أرض الواقع..

واصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، فعاليات زيارته الميدانية لمحافظة أسوان، من خلال مجموعة من الأنشطة واللقاءات المجتمعية التي استهدفت تعزيز التواصل المباشر مع الأهالي والمنتفعين، والتعرف على احتياجاتهم ومتابعة استفادتهم من خدمات المنظومة.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي القافلة الطبية بقرية غرب سهيل، وتابع سير العمل بها والخدمات الطبية المقدمة للأهالي، في إطار جهود الهيئة لتعزيز إتاحة الخدمات الصحية والوصول بها إلى المواطنين، خاصة بالمناطق والقرى، بما يدعم التوسع في تقديم الرعاية الصحية ويعزز استفادة المواطنين من الخدمات الطبية.

وامتدت الأنشطة الميدانية إلى إجراء زيارات منزلية لعدد من المنتفعين بالقرية، حيث تابع رئيس الهيئة أوضاعهم واحتياجاتهم الصحية، وجرى تسليم أدوية الأمراض المزمنة عليهم، بما يعكس الاهتمام بمتابعة الحالات الصحية للمواطنين، وتيسير حصولهم على الأدوية والعلاج، وتعزيز استمرارية الرعاية الصحية المقدمة لهم.

تعزيز جسور التواصل مع القيادات المجتمعية،

وفي سياق متصل، عقد رئيس الهيئة لقاءً مع عدد من الشيوخ والقيادات الطبيعية من أبناء المجتمع النوبي بغرب سهيل، استمع خلاله إلى آرائهم ومقترحاتهم واحتياجات المجتمع المحلي، بما يدعم تعزيز جسور التواصل مع القيادات المجتمعية، والاستفادة من دورهم في نقل احتياجات المواطنين والتواصل معهم، وترسيخ الشراكة المجتمعية في دعم جهود تطوير الخدمات الصحية.

وتأتي هذه اللقاءات والأنشطة ضمن مسار مبادرة «يوم للمواطن»، التي تستهدف تعزيز التواصل الميداني المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى آرائهم ومطالبهم، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، بما يدعم سرعة التعرف على احتياجات المنتفعين، ويعزز تطوير الخدمات الصحية وفقًا لاحتياجات المواطنين الفعلية.

وتواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية تنفيذ نهج التواصل المباشر مع المواطنين والمنتفعين بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد محاور متابعة الأداء وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين في المنظومة، والعمل المستمر على تقديم رعاية صحية متكاملة تضع احتياجات المواطن في مقدمة أولوياتها.