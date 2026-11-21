أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت غطاءً سياسيًا لإسرائيل خلال حربها على قطاع غزة، من خلال استمرار الدعم العسكري واستخدام حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، بما حال دون صدور قرارات دولية تستهدف وقف العدوان الإسرائيلي.

المطالبات الدولية المتكررة بوقف العدوان

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن كان بإمكانه اتخاذ مواقف أكثر حسمًا لوقف الحرب، لكنه اختار دعم إسرائيل، رغم المطالبات الدولية المتكررة بوقف العدوان وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف أن مجلس الأمن شهد محاولات متكررة لاستصدار قرارات تدعو إلى وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد عدد من هذه القرارات، بما ساهم في استمرار الحرب ومنح حكومة بنيامين نتنياهو غطاءً سياسيًا.

أسباب استخدام الفيتو الأمريكي

وتساءل موسى عن أسباب استخدام الفيتو الأمريكي في مواجهة قرارات تحظى بتأييد واسع من أعضاء مجلس الأمن، مؤكدًا أن واشنطن كانت تمتلك القدرة على ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل، لكنها لم تتخذ الإجراءات الكافية لوقف العدوان.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تستطيع مواصلة عملياتها العسكرية بهذا الحجم دون الدعم الأمريكي، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، معتبرًا أن الحماية الأمريكية ساهمت في استمرار العمليات العسكرية وسقوط المزيد من الضحايا الفلسطينيين.

وانتقد موسى ما ورد في مذكرات بايدن بشأن حرصه على أرواح الفلسطينيين، مؤكدًا أن الرواية الأمريكية لا تعكس حقيقة المواقف والسياسات التي اتبعتها واشنطن خلال الحرب، وأن الموقف العملي كان دعم إسرائيل وحمايتها من الضغوط الدولية.